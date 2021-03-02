Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США

Несмотря на "дистанционку", номинанты на престижную премию "Золотой глобус" оделись в свои лучшие вечерние наряды прямо дома. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших образов красной дорожки

В США прошла 78-я по счету церемония вручения премии "Золотой глобус". Номинанты были объявлены третьего февраля 2021 года. Ведущими церемонии стали Тина Фей и Эми Полер.

Из-за пандемии коронавируса были внесены коррективы в привычную церемонию награждения и красную дорожку. Мероприятие проходило не только в традиционном The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз, но и еще в нескольких городах – дело в том, что большая часть гостей решила остаться дома. Однако мировым звездам кино было что показать, ведь никто не отказался от модных нарядов, даже оставаясь дома.

"Золотой глобус" – премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Победители выбираются по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.