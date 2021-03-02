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Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США

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  • В этом году в номинации Лучший драматический фильм победила картина Хлои Чжао Земля кочевников. На фото: актриса Кэтрин Зета-Джонс и актер Майкл Дуглас
  • Конкуренцию ей составляли фильмы Манк Девида Финчера, Отец Флориана Зеллера, Суд над чикагской семеркой Аарона Соркина и картина Эмиральд Феннел Девушка, подающая надежды. На фото: актер Бен Стиллер с булкой в виде статуэтки глобуса на церемонии награждения
  • Награды в номинации Лучшая женская роль в драме удостоилась Андра Дэй за фильм Соединенные Штаты против Билли Холидей. На фото: ведущая Анджела Бассетт на церемонии награждения
  • Лучшим драматическим актером посмертно признан Чедвик Боузман за роль в фильме Ма Рейни: Мать блюза. На фото: актриса Аквафина на церемонии награждения
  • В номинации Лучшая комедия премии удостоился фильм Борат 2 Джейсона Уолинера. На фото: американская актриса Джиллиан Андерсон
  • Конкуренцию ему составляли мюзикл Гамильтон режиссера Томаса Каила, Зависнуть в Палм-Спрингс Макса Барбакова, Выпускной Райана Мерфи и Мьюзик певицы Сии. На фото: певица София Карсон на церемонии награждения
  • Лучшим мини-сериалом признан Ход королевы, лучшим драматическим сериалом – Корона, а лучшим комедийным сериалом – Шиттс Крик
  • В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер. На фото: певица Синтия Эриво на церемонии награждения
  • В категории Лучший фильм на иностранном языке победила картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна Минари. На фото: актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения
  • Лучшим анимационным фильмом признали мультфильм Душа. На фото: актриса Сальма Хайек
  • Премия Золотой глобус вручается ежегодно с 1944 года более чем в 20 категориях. На фото: актриса Марго Робби
  • Наряду с Оскаром киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино. На фото: актер Кристофер Мелони с дочерью
© REUTERS / Cindy Ord/NBC
В этом году в номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников". На фото: актриса Кэтрин Зета-Джонс и актер Майкл Дуглас
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210302/251050663/krasnaya-dorozhka-tseremonia-nagrazhdenia-premii-zolotoy-globus-v-ssha.html

Несмотря на "дистанционку", номинанты на престижную премию "Золотой глобус" оделись в свои лучшие вечерние наряды прямо дома. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки лучших образов красной дорожки

В США прошла 78-я по счету церемония вручения премии "Золотой глобус". Номинанты были объявлены третьего февраля 2021 года. Ведущими церемонии стали Тина Фей и Эми Полер.

Из-за пандемии коронавируса были внесены коррективы в привычную церемонию награждения и красную дорожку. Мероприятие проходило не только в традиционном The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз, но и еще в нескольких городах – дело в том, что большая часть гостей решила остаться дома. Однако мировым звездам кино было что показать, ведь никто не отказался от модных нарядов, даже оставаясь дома.

"Золотой глобус" – премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Победители выбираются по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Премия "Золотой глобус", США


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