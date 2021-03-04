В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года - фото

Претендентов оценивали 29 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы.
Конкурс Car of the Year проводится с 1964 года. В прошлом году победителем в нем был также компактный хэтчбек Peugeot 208.
Обычно "Автомобиль года" становится известен во время проведения Женевского автосалона, однако в этом году он был отменен из-за пандемии и голосование проходило в онлайн-формате
Претендентов оценивали 29 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы.
Конкурс Car of the Year проводится с 1964 года. В прошлом году победителем в нем был также компактный хэтчбек Peugeot 208.
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