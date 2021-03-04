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В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года - фото

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  • Первое место отдали компактному хэтчбеку Toyota Yaris
  • Причем Yaris уже побеждал в престижном конкурсе – в 2000 году лучшим признали хэтчбек первого поколения
  • Второе место досталось стильному малышу из Италии – электромобилю Fiat 500
  • Третье место – у кроссовера Cupra Formentor. Бренд Cupra создали маркетологи Seat с прицелом на молодежь. С разницей в один балл на четвертом месте оказался электрический VW ID.3. Далее в рейтинге – Skoda Octavia, Land Rover Defender, а замкнул топ призеров электрический Citroen C4
  • А на четвертом месте – родственник Cupra – электрохэчбек VW ID.3.
  • Жюри европейского конкурса отдало лифтбеку Škoda Octavia лишь пятое место
  • Возрожденный Деф – Land Rover Defender – по результатам конкурса стал предпоследним – в Европе теперь уже не так популярны прожорливые внедорожники
  • Электромобилю Citroen e-C4 досталось последнее место
© REUTERS / Salvatore Di Nolfi / Pool
Первое место отдали компактному хэтчбеку Toyota Yaris
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Sputnik Грузия
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Обычно "Автомобиль года" становится известен во время проведения Женевского автосалона, однако в этом году он был отменен из-за пандемии и голосование проходило в онлайн-формате

Претендентов оценивали 29 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы.

Конкурс Car of the Year проводится с 1964 года. В прошлом году победителем в нем был также компактный хэтчбек Peugeot 208.

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, автомобили

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