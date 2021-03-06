Победа на фоне пандемии: Грузия выиграла 5:0 у Армении в футзал - фото

Сборная Грузии по футзалу одержала победу над командой Армении с разгромным счетом 5:0. Игра проходила в новом тбилисском Дворце спорта. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с матча

Национальная сборная Грузии по футзалу разгромила в Тбилиси команду Армении 5:0 в отборочном матче ЕВРО-2022. Из-за пандемии коронавируса игра проходила без зрителей, на матч было допущено ограниченное число журналистов.

Героями матча стали натурализованный бразилец – Элисандро, оформивший хет-трик, и Арчил Себискверадзе, на счету которого дубль.

После этой победы сборная Грузии вышла на второе место в группе два отборочного цикла чемпионата Европы. Чуть позже в этой же группе сыграют сборные России и Франции. В случае победы российской команды Грузия сохранит за собой вторую позицию в квартете.

Следующий отборочный матч ЕВРО-2022 сборная Грузии вновь проведет против Армении. Эта игра состоится 10 марта в Ереване.