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Победа на фоне пандемии: Грузия выиграла 5:0 у Армении в футзал - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (218)
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  • Герой матча - натурализованный бразилец Элисандро, играющий за сборную Грузии
  • В ходе игры Элисандро оформил хет-трик в ворота противника
  • Радости грузинских игроков не было предела. Жаль, что во время пандемии матч проходил без зрителей
  • Удачное начало игры надо было сохранить и не упустить победу. Элисандро в этом постарался
  • Свой третий гол Элисандро уже после перерыва во втором тайме
  • Армянские игроки пытались атаковать, причем довольно активно, но безуспешно
  • Оборона грузинской команды была выстроена очень грамотно, хотя были и опасные моменты
  • Ни одна попытка игроков сборной Армении забить гол не увенчалась успехом
  • Зато вратарь сборной Грузии получил удар мячом в лицо, правда, быстро пришел в себя
  • Вся игра проходила очень активно
  • Последние два гола забил Себискверадзе. Причем последний гол нападающий забил уже в пустые ворота, так как вратарь армянской команды выбежал на середину поля в атаке, думая помочь своей команде
  • Следующий отборочный матч ЕВРО-2022 сборная Грузии вновь проведет против Армении. Эта игра состоится 10 марта в Ереване. Пока грузинская команда находится на втором месте в группе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Герой матча - натурализованный бразилец Элисандро, играющий за сборную Грузии
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210306/251089769/Pobeda-na-fone-pandemii-Gruziya-vyigrala-50-u-Armenii-v-futzal---foto.html

Сборная Грузии по футзалу одержала победу над командой Армении с разгромным счетом 5:0. Игра проходила в новом тбилисском Дворце спорта. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с матча

Национальная сборная Грузии по футзалу разгромила в Тбилиси команду Армении 5:0 в отборочном матче ЕВРО-2022. Из-за пандемии коронавируса игра проходила без зрителей, на матч было допущено ограниченное число журналистов.

Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сборная Грузии по футзалу разгромила команду Армении в Тбилиси

Героями матча стали натурализованный бразилец – Элисандро, оформивший хет-трик, и Арчил Себискверадзе, на счету которого дубль. 

После этой победы сборная Грузии вышла на второе место в группе два отборочного цикла чемпионата Европы. Чуть позже в этой же группе сыграют сборные России и Франции. В случае победы российской команды Грузия сохранит за собой вторую позицию в квартете.

Следующий отборочный матч ЕВРО-2022 сборная Грузии вновь проведет против Армении. Эта игра состоится 10 марта в Ереване. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (218)
Теги:
Сборная Грузии по футзалу, спорт, новости в фотографиях, фотография, фото

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