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Лица в масках: молодежь в Тбилиси требует отменить комендантский час - фото

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  • Акция против ковид-ограничений продолжалась в центре Тбилиси несколько часов
  • В акции, в основном, участвовали представители молодежи. Протест был организован с помощью социальных сетей
  • Участники пришли на акцию с многочисленными плакатами
  • Вначале протестующие собрались у здания тбилисского городского совета - Сакребуло
  • Там участники акции простояли где-то час, пока их не стало больше - ждали опоздавших
  • Среди протестующих было много девушек
  • Спустя некоторое время участники протеста вышли на проезжую часть перед зданием Сакребуло
  • Ход акции освещали многочисленные блогеры и фотографы
  • У участников акции в портфолио резко прибавилось количество фотографий
  • Потом протестующие вышли прямо в центр площади к подножию статуи Святого Георгия
  • Хотя завершение акции планировалось к 16:30, она закончилась намного позже
  • На площади собралось около 200 участников акции
  • Они общались между собой, кто-то держал плакаты
  • Кто-то уселся прямо на траву у подножия памятника
  • Неподалеку продавали кофе - и очень кстати
  • Одним из главных требований участников акции протеста была отмена действия комендантского часа
  • Из-за пандемии коронавируса в Грузии пока остается в силе запрет на свободное передвижение по улицам после девяти вечера
  • Повлияет ли эта акция на решение властей относительно комендантского часа, неизвестно
  • Но молодежные активисты зафиксировали свою позицию
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Акция против ковид-ограничений продолжалась в центре Тбилиси несколько часов
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/07/251095742.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210307/251097070/Litsa-v-maskakh-molodezh-v-Tbilisi-trebuet-otmenit-komendantskiy-chas---foto.html

В столице Грузии продолжаются протесты против ковид-ограничений, в частности, против действия режима "комендантского часа", который предусматривает запрет на свободное передвижение после девяти вечера

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, кто протестует против ковид-ограничений и как состоялась одна из таких акций в самом центре Тбилиси на площади Свободы. 

Анти-коменданти: акция против ковид-ограничений в центре столицы Грузии - видео
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Анти-коменданти: акция против ковид-ограничений в центре Тбилиси - видео

Участие в акции приняли около 200 человек, ход ее проведения освещали многочисленные журналисты и блогеры. В основном, к протесту присоединились представители молодежи, хотя на акции присутствовали и политики, члены "Гирчи" и "Лейбористской партии", а также некоторые гражданские активисты. 

Акция длилась несколько часов и прошла без происшествий. Полиция со стороны лишь наблюдала за соблюдением порядка. 

Вначале участники акции собрались у здания тбилисского городского совета Сакребуло, затем с большим транспарантом и плакатами они вышли в центр площади и разместились у подножия статуи Святого Георгия. 

Движение автомобилей по площади во время проведения акции хоть и было частично ограничено, но не прерывалось. 

Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Коронавирус COVID-2019, Тбилиси, Грузия

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