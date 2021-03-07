Лица в масках: молодежь в Тбилиси требует отменить комендантский час - фото

В столице Грузии продолжаются протесты против ковид-ограничений, в частности, против действия режима "комендантского часа", который предусматривает запрет на свободное передвижение после девяти вечера

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, кто протестует против ковид-ограничений и как состоялась одна из таких акций в самом центре Тбилиси на площади Свободы.

Участие в акции приняли около 200 человек, ход ее проведения освещали многочисленные журналисты и блогеры. В основном, к протесту присоединились представители молодежи, хотя на акции присутствовали и политики, члены "Гирчи" и "Лейбористской партии", а также некоторые гражданские активисты.

Акция длилась несколько часов и прошла без происшествий. Полиция со стороны лишь наблюдала за соблюдением порядка.

Вначале участники акции собрались у здания тбилисского городского совета Сакребуло, затем с большим транспарантом и плакатами они вышли в центр площади и разместились у подножия статуи Святого Георгия.

Движение автомобилей по площади во время проведения акции хоть и было частично ограничено, но не прерывалось.