Джон Траволта и "Три грации" против COVID-19: граффити со всего мира в разгар пандемии

Художники и креативные личности даже в столь "темные времена" находят яркие краски в жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как стрит-арт отражает невероятные реалии эпохи пандемии

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), коронавирусом заражены свыше 115 миллионов человек на планете, скончались более 2,5 миллиона зараженных.

Экспрессивные граффити на тему COVID-19 появляются в разных странах и сразу привлекают внимание публики. Жанр один, а содержание крайне разнообразное: через буйство красок выражаются призыв, надежда, страхи, ирония. Фантазия авторов не знает границ, а озвученные ими месседжи понятны всем жителям планеты.