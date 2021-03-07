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Джон Траволта и "Три грации" против COVID-19: граффити со всего мира в разгар пандемии

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  • Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве
  • Граффити Три вакцины итальянского уличного художника TvBoy наподобие картины Рафаэля Три грации в Барселоне
  • Мальчик проходит мимо граффити в Мумбаи
  • Мужчина-мусульманин проходит мимо фрески с изображением людей в масках во время пандемии коронавируса Covid-19 в Джакарте
  • Мужчины в масках идут рядом с фреской с изображением женщины в маске с надписью Настаивайте, стойте, сопротивляйтесь, никогда не прекращайте в Колумбии
  • Граффити в городе Газе
  • Пешеход идет мимо стены с граффити на тему коронавируса в Индии
  • Граффити с изображением флагов Венесуэлы и России с надписью Вместе мы победим COVID-19 в Каракасе
  • Граффити с напоминанием о социальной дистанции в Индии
  • Ребенок у граффити с изображением COVID-19 в Совето, ЮАР
  • Мужчина-мусульманин проходит мимо фрески с надписью Бороться с короной, мы можем во время пандемии коронавируса Covid-19 в Джакарте
  • Медицинский работник в защитной маске у граффити в Каракасе
© AFP / Emmanuel Dunand
Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210307/251100603/jhon-travolta-i-tri-gratsyy-protiv-covid-19-graffiti-so-vsego-mira-v-razgar-pandemii.html

Художники и креативные личности даже в столь "темные времена" находят яркие краски в жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как стрит-арт отражает невероятные реалии эпохи пандемии

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), коронавирусом заражены свыше 115 миллионов человек на планете, скончались более 2,5 миллиона зараженных.

Экспрессивные граффити на тему COVID-19 появляются в разных странах и сразу привлекают внимание публики. Жанр один, а содержание крайне разнообразное: через буйство красок выражаются призыв, надежда, страхи, ирония. Фантазия авторов не знает границ, а озвученные ими месседжи понятны всем жителям планеты.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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