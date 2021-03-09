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Первая в мире подледная галерея искусств за Полярным кругом в Белом море - фото

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  • Настоящее творчество не имеет границ
  • За Полярным кругом, в заливе Нильмогуба Лоухского района, открылась подледная галерея искусств
  • Это первая в мире подледная галерея искусств
  • На уникальной выставке представлены фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря
  • А также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарева
  • Первая в мире подледная выставка за Полярным кругом в Белом море
  • Цель авторов - показать людям удивительный подледный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата
  • Выставка продлится полтора месяца - до начала таяния льдов
  • Вход для посещения экспозиции свободный
  • Однако у гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и дайверская сертификация
  • Каждый экспонат сам по себе уникален
  • Рассматривать работы художников - одно удовольствие!
  • За Полярным кругом в Белом море открылась первая в мире подледная выставка
  • Выставку уже посетили дайверы из России, Китая, Германии и Франции
Настоящее творчество не имеет границ
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/09/251115456.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210309/251116343/podlednaya-galereya-iskusstv-za-polyarnymkrugom-v-belom-more-foto.html

Первая в мире выставка подо льдом открылась для посетителей за Полярным кругом в Белом море в заливе Нильмогуба. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки удивительного проекта

На выставке представлены фотографии с проекта "Пока не растаял лед" амбассадора Nikon и фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.

Посетить экспозицию можно в течение полутора месяцев – она будет работать до начала таяния льдов, которое специалисты прогнозируют в середине апреля. Также, посетитель выставки должен иметь опыт в погружении с аквалангом. Организатор – туристический центр "Полярный круг", расположенный в деревне Нильмогуба.

Кроме фотографий посетители смогут увидеть биоморфные скульптуры, инсталляции и работы маслом питерского художника Дениса Лотарева, объединенные в единую экспозицию под названием "Глубокая заморозка".



Теги:
культура, искусство, фотография, новости в фотографиях, выставка, фото

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За Полярным кругом в Белом море открылась первая в мире подледная выставка
Первая в мире подледная галерея искусств за Полярным кругом в Белом море - фото
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