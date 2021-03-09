Первая в мире подлёдная галлерея искусств за Полярным кругом в Белом море - фото

На выставке представлены фотографии с проекта "Пока не растаял лед" амбассадора Nikon и фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.
Посетить экспозицию можно в течение полутора месяцев – она будет работать до начала таяния льдов, которое специалисты прогнозируют в середине апреля. Также, посетитель выставки должен иметь опыт в погружении с аквалангом. Организатор – туристический центр "Полярный круг", расположенный в деревне Нильмогуба.
Кроме фотографий посетители смогут увидеть биоморфные скульптуры, инсталляции и работы маслом питерского художника Дениса Лотарева, объединенные в единую экспозицию под названием "Глубокая заморозка".