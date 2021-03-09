Первая в мире подлёдная галлерея искусств за Полярным кругом в Белом море - фото

Первая в мире выставка подо льдом открылась для посетителей за Полярным кругом в Белом море в заливе Нильмогуба. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки удивительного проекта

На выставке представлены фотографии с проекта "Пока не растаял лед" амбассадора Nikon и фотографа National Geographic Виктора Лягушкина.

Посетить экспозицию можно в течение полутора месяцев – она будет работать до начала таяния льдов, которое специалисты прогнозируют в середине апреля. Также, посетитель выставки должен иметь опыт в погружении с аквалангом. Организатор – туристический центр "Полярный круг", расположенный в деревне Нильмогуба.

Кроме фотографий посетители смогут увидеть биоморфные скульптуры, инсталляции и работы маслом питерского художника Дениса Лотарева, объединенные в единую экспозицию под названием "Глубокая заморозка".





