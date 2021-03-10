Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста

Оппозиционное "Движение по спасению Родины" заблокировало здание парламента в Ереване. Сторонники оппозиции, требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Активисты провели у здания парламента всю ночь, а утром в планах помешать депутатам блока "Мой шаг" попасть в здание.

Демонстранты возвели баррикады из мусорных контейнеров, а также установили палатки у служебного входа в парламент. Между оппозиционерами и правоохранителями периодически происходили небольшие потасовки, однако до серьезного столкновения дело не доходило. На место были стянуты войска полиции.

Внутриполитический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об увольнении Оника Гаспаряна с должности главы ГШ. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил в аппарат премьера.