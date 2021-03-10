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Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста

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  • Накануне вечером оппозиция, по призыву лидера Движения по спасению Родины Вазгена Манукяна, заблокировала все входы в парламент Армении
  • Главным требованием демонстрантов была отставка правительства во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
  • У служебного входа в парламент Армении были установлены палатки и баррикады из мусорных контейнеров
  • В планах у оппозиционеров помешать депутатам блока Мой шаг попасть в здание
  • К месту проведения акции были стянуты дополнительные силы полиции
  • Между оппозиционерами и правоохранителями периодически происходили небольшие потасовки, однако до серьезного столкновения дело не доходило
  • В течение ночи улица Демирчяна и проспект Баграмяна оставались перекрытыми сторонниками оппозиции
  • Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване
  • Также оппозиция требует досрочных парламентских выборов
  • Сотрудники полиции и участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване
  • Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания Никола Пашиняна о российских Искандерах. Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже премьер-министр Армении заявил, что его дезинформировали
  • По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку
  • Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об этом
  • При этом он не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Третьего марта в Генеральном штабе заявили, что Гаспарян будет занимать должность еще как минимум восемь дней
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Накануне вечером оппозиция, по призыву лидера "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна, заблокировала все входы в парламент Армении
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0a/251122316.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210310/251122497/Parlament-Armenii-zakhvachen-oppozitsionerami---goryachie-foto-armyanskogo-protesta.html

Вечером 9 марта армянская оппозиция решила заблокировать парламент страны. Смотрите в фотоленте Sputnik, снимки произошедших событий

Оппозиционное "Движение по спасению Родины" заблокировало здание парламента в Ереване. Сторонники оппозиции, требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Активисты провели у здания парламента всю ночь, а утром в планах помешать депутатам блока "Мой шаг" попасть в здание.

Демонстранты возвели баррикады из мусорных контейнеров, а также установили палатки у служебного входа в парламент. Между оппозиционерами и правоохранителями периодически происходили небольшие потасовки, однако до серьезного столкновения дело не доходило. На место были стянуты войска полиции.

Внутриполитический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об увольнении Оника Гаспаряна с должности главы ГШ. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил в аппарат премьера.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Политика, Ереван, Армения

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