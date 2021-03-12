Фото масок под микроскопом: какие из них самые эффективные против коронавируса

Чем выше плотность переплетения нитей ткани маски, тем выше ее степень защиты. Смотрите в фотоленте Sputnik, какую маску лучше выбрать в борьбе против COVID-19

На фоне пандемии коронавируса ношение масок стало обязательной мерой. Маски бывают разные – от обычных тканевых до респираторов.

Многие до сих пор спорят, какие же маски лучше? Довольно очевидно, что лучше те маски, у которых выше степень фильтрации. Это обуславливается плотностью нитей, что можно увидеть под электронным микроскопом.

При этом считается, что лучше всего от COVID-19 защищает хирургическая маска. Медицинские маски делают из мельтблауна и спанбонда – нетканого материала. Они создаются с помощью напыления специального состава на плоскую поверхность.