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Фото масок под микроскопом: какие из них самые эффективные против коронавируса

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  • Поперечный разрез хлопковой фланелевой маски для лица и переплетение ее волокон, сфотографированные с помощью сканирующего электронного микроскопа
  • Волокна лицевой маски из искусственного шелка (вискозы), который считается синтетическим, но полученным из растений
  • Изображение в искусственных цветах, показывающее поперечное сечение одного слоя респираторной маски N95, включая фильтрующий материал, показанный фиолетовым цветом, и защитный материал вокруг него
  • Отдельные волокна хлопковой фланелевой маски для лица, сфотографированные с помощью сканирующего электронного микроскопа
  • Вид сверху на лицевую маску из полиэстера, показывающий, как волокна остаются красиво связанными
  • Волокна лицевой маски из полиэстера, сфотографированные с помощью сканирующего электронного микроскопа
  • Вид сверху на хлопковые фланелевые (слева) и вискозные (справа) маски для лица
  • Полиэстровые волокна в маске для лица, изготовленные с использованием процесса, называемого экструзией, при котором полимерное сырье проталкивается через отверстие, как спагетти, выходящие из макаронной машины
© REUTERS / E. P. Vicenzi/Smithsonian's Museum Conservation Institute and NIST
Поперечный разрез хлопковой фланелевой маски для лица и переплетение ее волокон, сфотографированные с помощью сканирующего электронного микроскопа
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210312/251144132/maski-pod-mikroskopom-kakie-iz-nikh-samye-effektivnye-protiv-koronavusa.html

Чем выше плотность переплетения нитей ткани маски, тем выше ее степень защиты. Смотрите в фотоленте Sputnik, какую маску лучше выбрать в борьбе против COVID-19

На фоне пандемии коронавируса ношение масок стало обязательной мерой. Маски бывают разные – от обычных тканевых до респираторов.

Многие до сих пор спорят, какие же маски лучше? Довольно очевидно, что лучше те маски, у которых выше степень фильтрации. Это обуславливается плотностью нитей, что можно увидеть под электронным микроскопом.

При этом считается, что лучше всего от COVID-19 защищает хирургическая маска. Медицинские маски делают из мельтблауна и спанбонда – нетканого материала. Они создаются с помощью напыления специального состава на плоскую поверхность.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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Фото масок под микроскопом: какие из них самые эффективные против коронавируса
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