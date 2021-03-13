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Монахиня против насилия голый марш феминисток и гигантский оползень - лучшие фото недели

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© AFP / Pau Barrena
Ребенок гуляет среди цветущих деревьев в персиковом саду в Испании
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210313/251154566/monakhinya-protiv-nasilia-goly-marsh-veministok-i-gigansky-opolzen-luchshye-foto-nedeli.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

Теги:
новости в фотографиях, фото

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