Монахиня против насилия голый марш феминисток и гигантский оползень - лучшие фото недели

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
То, во что не верили некоторые скептики, наконец случилось. В Грузию доставлена первая партия вакцины AstraZeneca. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как вакцину самолетом привезли в тбилисский аэропорт
В Грузии продолжаются акции протеста из-за роста цен на бензин. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как одно из таких протестных выступлений прошло в регионе Имерети
Чем выше плотность переплетения нитей ткани маски, тем выше ее степень защиты. Смотрите в фотоленте Sputnik, какую маску лучше выбрать в борьбе против COVID-19
Вечером 9 марта армянская оппозиция решила заблокировать парламент страны. Смотрите в фотоленте Sputnik, снимки произошедших событий
Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca прибыла в Грузию в субботу утром
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,7 располагался в 147 километрах от Тбилиси на глубине 12 километров
Непогода создала проблемы для автомобилистов, которые движутся по автодороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, открыть ее удалось лишь после проведения очистительных работ
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