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Злые водители : акции протеста из-за рост цен на бензин в Грузии - фото

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Новости Грузии в фотографиях (220)
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  • Возмущенные ростом цен на топливо водители в Кутаиси перекрыли главную трассу
  • На акцию они приехали подготовленные и с плакатами
  • С каждым разом в таких акциях принимают участие все больше водителей
  • Кроме того, они призывают присоединяться к протестам новых участников
  • Блокирование главной трассы близ Кутаиси на этот раз продолжалось недолго
  • Но водители обещают, что такие акции станут регулярными, если к их требованиям не прислушаются
  • Впрочем, главное требование одно - чтобы правительство взяло под контроль цены на горючее
  • Кого-то такая ситуация с ценами на горючее доводит до настоящего отчаяния
  • Что предпримут власти для решения проблемы с ростом цен на топливом, пока не известно
  • Цены на бензин регулирует рынок, однако водители считают, что ситуацию можно переломить вмешательством в дело со стороны правительства
  • Акции против роста цен на бензин проходят в разных городах, но последняя в Кутаиси стала одной из самых масштабных
  • Хотя до обострения ситуации дело не дошло - водители лишь продемонстрировали намерение и дальше продолжать протестные выступления
© Sputnik / STRINGER
Возмущенные ростом цен на топливо водители в Кутаиси перекрыли главную трассу
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0d/251155201.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210313/251156384/Zlye-voditeli--aktsii-protesta-iz-za-rost-tsen-na-benzin-v-Gruzii---foto.html

В Грузии продолжаются акции протеста из-за роста цен на бензин. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как одно из таких протестных выступлений прошло в регионе Имерети

Автолюбители в течение последних недель регулярно проводят акции протеста против роста цен на бензин в крупных городах Грузии. Они проезжают автоколоннами по главным улицам больших населенных пунктов, собирают митинги и организуют пикеты. Однако это не решает проблемы, так как цены на бензин продолжают расти. Водители же требуют от государства взять под контроль цены на топливо. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (220)
Теги:
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