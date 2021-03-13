Злые водители : акции протеста из-за рост цен на бензин в Грузии - фото

В Грузии продолжаются акции протеста из-за роста цен на бензин. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как одно из таких протестных выступлений прошло в регионе Имерети

Автолюбители в течение последних недель регулярно проводят акции протеста против роста цен на бензин в крупных городах Грузии. Они проезжают автоколоннами по главным улицам больших населенных пунктов, собирают митинги и организуют пикеты. Однако это не решает проблемы, так как цены на бензин продолжают расти. Водители же требуют от государства взять под контроль цены на топливо.