Спасение от ковида: вакцина от коронавируса наконец в Грузии - фото

То, во что не верили некоторые скептики, наконец случилось. В Грузию доставлена первая партия вакцины AstraZeneca. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как вакцину самолетом привезли в тбилисский аэропорт

Доставка вакцины проходила в закрытом режиме для прессы, с минимумом задействованных в разгрузке людей в целях безопасности на фоне пандемии коронавируса. Процесс доставки снимала пресс-служба Минздрава Грузии.

В первой партии находится 43 200 доз вакцины производства шведско-британской компании AstraZeneca. Они будут распределены в соответствии с протоколом, разработанным Советом по вакцинации от COVID.

Раздача и полная доставка вакцин в регионы и муниципалитеты завершатся в эти выходные. Процесс вакцинации начнется в понедельник, 15 марта, в выбранных Минздравом Грузии медицинских учреждениях.

Согласно общенациональному плану, вакцинация начнется с медперсонала. На первом этапе будут вакцинированы те медицинские работники, которые не болели коронавирусом в течение последних 120 дней.

Вакцинация добровольная. До конца мая в Грузию поступит 129 600 доз вакцин AstraZeneca и 29 250 доз Pfizer, выделенных для страны платформой COVAX.