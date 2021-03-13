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Спасение от ковида: вакцина от коронавируса наконец в Грузии - фото

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Новости Грузии в фотографиях (221)
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  • Первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca в Грузию доставил самолет турецкой грузовой авиакомпании ULS Airlines Cargo
  • Самолет турецкой грузовой авиакомпании приземлился в тбилисском международном аэропорту им.Шота Руставели
  • Доставка вакцины проходила при полном соблюдении всех норм безопасности во время пандемии коронавируса
  • Процесс доставки снимали на фото и видео сотрудники пресс-службы Минздрава Грузии. Было решено не приглашать журналистов, а предоставить всем позже снятые кадры
  • Тем самым процесс доставки вакцины в Грузию прошел без излишнего шума. Но интересно, что теперь будут говорить скептики, которые ранее сомневались в доставке вакцины в страну в ближайшем будущем
  • Этим самолетом в Грузию были доставлены 43 200 доз вакцины производства шведско-британской компании AstraZeneca
  • Процесс вакцинации начнется в понедельник, 15 марта, в выбранных Минздравом Грузии медицинских учреждениях
  • Первыми от коронавируса будут привиты врачи и медперсонал. Причем есть строгое условие - прививки будут сделаны только тем медработникам, которые не болели коронавирусом в течение последних 120 дней
  • При этом вакцинация от коронавируса - добровольная. Человек может отказаться делать вакцину
  • До конца мая в Грузию должны поступить 129 600 доз вакцины AstraZeneca и 29 250 доз вакцины Pfizer, выделенных для страны платформой COVAX
  • Доставка вакцин от коронавируса в Грузию будет происходить по воздуху с использованием самолетов грузовой авиации
photo : courtesy of press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
Первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca в Грузию доставил самолет турецкой грузовой авиакомпании ULS Airlines Cargo
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0d/251157001.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210313/251160519/Spasenie-ot-kovida-vaktsina-ot-koronavirusa-nakonets-v-Gruzii---foto.html

То, во что не верили некоторые скептики, наконец случилось. В Грузию доставлена первая партия вакцины AstraZeneca. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как вакцину самолетом привезли в тбилисский аэропорт

Доставка вакцины проходила в закрытом режиме для прессы, с минимумом задействованных в разгрузке людей в целях безопасности на фоне пандемии коронавируса. Процесс доставки снимала пресс-служба Минздрава Грузии. 

В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео
video : press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео

В первой партии находится 43 200 доз вакцины производства шведско-британской компании AstraZeneca. Они будут распределены в соответствии с протоколом, разработанным Советом по вакцинации от COVID.

Раздача и полная доставка вакцин в регионы и муниципалитеты завершатся в эти выходные. Процесс вакцинации начнется в понедельник, 15 марта, в выбранных Минздравом Грузии медицинских учреждениях.

Согласно общенациональному плану, вакцинация начнется с медперсонала. На первом этапе будут вакцинированы те медицинские работники, которые не болели коронавирусом в течение последних 120 дней.

Вакцинация добровольная. До конца мая в Грузию поступит 129 600 доз вакцин AstraZeneca и 29 250 доз Pfizer, выделенных для страны платформой COVAX.

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Новости Грузии в фотографиях (221)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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