Протесты против Намахвани ГЭС: массовые акции не прекращаются - фото

Тысячи людей принимают участие в акциях протеста против строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, кто участвует в таких протестах

Против строительства Намахвани ГЭС выступают местные жители, представители НПО, активисты и политики. Они проводят регулярные акции протеста уже более четырех месяцев и даже обустроили палаточный городок близ места строительных работ.

Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также утверждают, что при разработке проекта были допущены ошибки.

Как заявляют протестующие, турецкая компания ENKA Riniubels, ее представители и работники должны покинуть район, а правительство Грузии должно отозвать распоряжение о строительстве каскада Намахвани ГЭС. Также участники акции теперь требуют и отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Каскад должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.

Планируется, что после завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада должно быть вложено 750 миллионов долларов.