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Протесты против Намахвани ГЭС: массовые акции не прекращаются - фото

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  • Протесты против строительства Намахвани ГЭС в Грузии продолжаются уже четыре месяца
  • Протестующие требуют, чтобы турецкая компания ENKA покинула район строительства
  • От властей Грузии участники протеста требуют разорвать соглашение о строительстве Намахвани ГЭС
  • Однако соглашение, уже заключенное ENKA и Clean Energy Group с правительством Грузии по строительству, владению и эксплуатации Намахвани ГЭС, является бессрочным
  • Как заявляют протестующие, в проекте строительных работ допущены ошибки
  • Противники строительства заявляют, что ущелье реки Риони - это сейсмически активная зона и там нельзя возводить сооружения такого масштаба
  • Правительство Грузии приняло решение приостановить сооружение плотины и водохранилища Намахвани ГЭС до проведения дополнительных исследований независимыми экспертами
  • Однако все остальные строительные работы будут продолжены, сказала ранее министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, что и вызвало возмущение противников Намахвани ГЭС
  • Когда смотришь на фото протестующих, кажется, что их становится больше с каждой новой акцией
  • Жители региона не собираются сдаваться и не хотят соглашаться с властями
  • Протесты грозят затянуться - ведь ситуация на данный момент зашла в тупик
  • Власти Грузии не хотят разрывать соглашения по строительству Намахвани ГЭС, а ее противники не собираются идти на компромисс
  • Впрочем, активная фаза строительства ГЭС еще даже не началась
  • Но протесты с каждым разом становятся все более бурными
  • Несмотря на то, что представители правительства Грузии заверяют местных жителей в проведении постоянного мониторинга строительных работ, это их не успокаивает
© Sputnik / STRINGER
Протесты против строительства Намахвани ГЭС в Грузии продолжаются уже четыре месяца
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0f/251174948.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210315/251176227/Protesty-protiv-Namakhvani-GES-massovye-aktsii-ne-prekraschayutsya---foto.html

Тысячи людей принимают участие в акциях протеста против строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, кто участвует в таких протестах

Против строительства Намахвани ГЭС выступают местные жители, представители НПО, активисты и политики. Они проводят регулярные акции протеста уже более четырех месяцев и даже обустроили палаточный городок близ места строительных работ.

Акция протеста против строительства НамахваниГЭС 28 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Строительство плотины Намахвани ГЭС приостановлено

Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также утверждают, что при разработке проекта были допущены ошибки. 

Как заявляют протестующие, турецкая компания ENKA Riniubels, ее представители и работники должны покинуть район, а правительство Грузии должно отозвать распоряжение о строительстве каскада Намахвани ГЭС. Также участники акции теперь требуют и отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава. 

Многотысячная акция против строительства Намахвани ГЭС прошла в Кутаиси - видео
© video: Sputnik . Stringer
Многотысячная акция против строительства Намахвани ГЭС прошла в Кутаиси - видео

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Каскад должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.

Планируется, что после завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада должно быть вложено 750 миллионов долларов.

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Теги:
ГЭС, новости в фотографиях, фотография, фото, Акции протеста, Акция протеста, Протест, энергетика, Грузия

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