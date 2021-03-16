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Мощная и смертельно опасная: песчаная буря в Китае – фото

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  • На столицу Китая обрушилась песчаная буря, которая стала первой в этом регионе в 2021 году и уже приобрела статус самой сильной за последние 10 лет
  • Китайские метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности
  • Там, где буря особенно сильна, уже есть сообщения о погибших и пропавших без вести
  • Из-за непогоды в некоторых районах на западе страны наблюдаются масштабные отключения электричества
  • А плохая видимость на дорогах Пекина способствует образованию заторов на дорогах
  • Концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ
  • Обычные маски, к которым уже все так привыкли, в этой ситуации не спасают, жителям города приходится искать более надежные средства защиты
  • Из-за сильного загрязнении воздуха власти рекомендуют отменить уличные мероприятия и не выходить на улицу без необходимости, хотя рекомендациям следуют не все жители столицы
  • Аэропорты города Дасин и Шоуду отменили более 400 рейсов
  • Согласно прогнозам метеорологов, буря продлится до вторника
© AFP / Noel Celis
На столицу Китая обрушилась песчаная буря, которая стала первой в этом регионе в 2021 году и уже приобрела статус самой сильной за последние 10 лет
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210316/251182113/moshnaya-i-smertelno-opasnaya-peschannaya-byrya-v-kitae-foto.html

Китайская столица покрылась густым смогом - Пекин накрыла сильнейшая песчаная буря за последнее десятилетие. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки аномального явления

Крупнейшая песчано-пылевая буря пришла в Китай из пустыни Гоби в Монголии. Ненастье окрасило небо Пекина в неестественные желто-серые тона и привело к резкому ухудшению показателей качества воздуха.

Обычные маски, к которым уже все так привыкли, в этой ситуации не спасают, жителям города приходится искать более надежные средства защиты.

Теги:
ЧП, происшествия, новости в фотографиях, фото, Песчаная буря, Китай

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