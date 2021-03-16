Мощная и смертельно опасная: песчаная буря в Китае – фото

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Китайская столица покрылась густым смогом - Пекин накрыла сильнейшая песчаная буря за последнее десятилетие. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки аномального явления
Крупнейшая песчано-пылевая буря пришла в Китай из пустыни Гоби в Монголии. Ненастье окрасило небо Пекина в неестественные желто-серые тона и привело к резкому ухудшению показателей качества воздуха.
Обычные маски, к которым уже все так привыкли, в этой ситуации не спасают, жителям города приходится искать более надежные средства защиты.