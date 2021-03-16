Все на прививку против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото

Правительство Грузии рассчитывает на победу над коронавирусом с помощью вакцинации. В стране уже начали прививать медицинских работников. Как это происходит - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная. Но выбора нет - прививают только вакциной AstraZeneca. Обещанный Pfizer до Грузии пока так и не доехал. В будущем власти обещают, что завезут и другие вакцины, которые пройдут проверку и получат одобрение ВОЗ.

Как заявляют специалисты, только массовая вакцинация может остановить пандемию и защитить людей от инфицирования коронавирусом. На данном этапе ежедневно в Грузии фиксируется 500-600 новых случаев коронавируса, власти опасаются третьей волны. Тем более, что границы уже открыты и в страну прибывают первые туристы, а ряд действовавших ранее внутренних ограничений отменен.