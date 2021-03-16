20:54 16 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9609
  • 100 RUB4.5435
  • USD3.3204
Поиск
Фото

Все на прививку против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото

Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Грузии в фотографиях (223)
44 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Специалисты уверены - только всеобщая вакцинация может помочь побороть коронавирус
  • На первом этапе в Грузии прививают только медицинских работников
  • В первый день вакцинацию прошли уже 500 врачей в масштабах Грузии
  • Одним из первых вакцину против коронавируса в присутствии многочисленных журналистов сделал замдиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе
  • Как видите, я сделал вакцину, и в этом нет ничего опасного. Чувствую себя прекрасно. Надеюсь, на вакцинацию от COVID-19 со временем зарегистрируется все больше моих коллег, – заявил Имнадзе
  • Вакцину от коронавируса в прямом эфире сделала и медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, она также чувствует себя прекрасно
  • Пока что в Грузии доступна только вакцина AstraZeneca. Она авторизирована ВОЗ и удовлетворяет всем стандартам безопасности, эффективности и качества, - отмечено в заявлении Минздрава Грузии
  • Тем не менее, не все доверяют этой вакцине или ее аналогу - Pfizer. Кто-то ждет поставок в страну российских вакцин, в частности Sputnik V
  • Однако на данном этапе ввоз в страну вакцин российского производства не рассматривается. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе
  • Гамкрелидзе заявил, что российская вакцина пока не получила одобрение ВОЗ, а также что это вопрос, переходящий в политическую плоскость, учитывая состояние дел в грузино-российских отношениях. Однако другие страны уже успешно используют этот препарат, в том числе и европейские государства
  • В первой партии вакцины шведско-британской компании AstraZeneca - 43,2 тысячи доз. Хотя они предусмотрены для вакцинации врачей, не все будут потрачены на это - ведь прививки добровольные
  • На вакцинацию пока записались всего около пяти тысяч медицинских работников из около 50 000. Руководители ЦКЗ призывают врачей проявить активность
© Sputnik / STRINGER
Специалисты уверены - только всеобщая вакцинация может помочь побороть коронавирус
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251188417.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210316/251189175/Vse-na-privivku-protiv-kovida-v-Gruzii-nachalas-vaktsinatsiya---foto.html

Правительство Грузии рассчитывает на победу над коронавирусом с помощью вакцинации. В стране уже начали прививать медицинских работников. Как это происходит - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная. Но выбора нет - прививают только вакциной AstraZeneca. Обещанный Pfizer до Грузии пока так и не доехал. В будущем власти обещают, что завезут и другие вакцины, которые пройдут проверку и получат одобрение ВОЗ.

Как заявляют специалисты, только массовая вакцинация может остановить пандемию и защитить людей от инфицирования коронавирусом. На данном этапе ежедневно в Грузии фиксируется 500-600 новых случаев коронавируса, власти опасаются третьей волны. Тем более, что границы уже открыты и в страну прибывают первые туристы, а ряд действовавших ранее внутренних  ограничений отменен. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (223)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Вакцинация, Прививки, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Все на прививку против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться