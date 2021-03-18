В Израиле нашли фрагменты свитков Мертвого моря с библейскими текстами - фото

Фрагменты свитков с библейскими текстами двухтысячелетней давности, обнаруженные израильскими археологами в пещерах в районе Мертвого моря, шокировали ученых и широкую аудиторию.

Также были найдены монеты, скелет ребенка, захороненного шесть тысяч лет назад, и корзина, плетенная из растительных материалов примерно 10,5 тысячи лет назад.

Раскопки велись с 2017 года в труднодоступных местах и были направлены на предотвращение разграбления древностей в Иудейской пустыне. С тех пор как в конце 40-х годов XX века археологи обнаружили серию манускриптов, датируемых I-III веками нашей эры, имеющих огромное историческое, религиозное и лингвистическое значение, в течение почти шести десятилетий новых рукописей не находили.