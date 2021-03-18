20:39 18 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9620
  • 100 RUB4.5490
  • USD3.3252
Поиск
Фото

В Израиле нашли фрагменты свитков Мертвого моря с библейскими текстами - фото

Получить короткую ссылку
46 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Израильские археологи нашли в пещере Мурабаат в Иудейской пустыне недалеко от Мертвого моря фрагменты свитков с библейскими текстами
  • Ученые отмечают, что хотя большая часть текста написана на греческом, имя Бога фигурирует в древнееврейском написании, известном со времен Первого Иерусалимского храма
  • Помимо свитков с библейскими текстами были найдены и монеты
  • А также скелет ребенка, захороненного шесть тысяч лет назад
  • Была обнаружена корзина, плетенная из растительных материалов примерно 10,5 тысячи летней давности
  • Раскопки велись с 2017 года в труднодоступных местах
  • В некоторые пещеры можно было попасть только при использовании альпинистского оборудования
  • Фрагмент свитка древнего библейского текста
  • Пещеры в районе Мертвого моря, климат которых сохраняет свидетельства истории на протяжении веков, стали мишенью черных археологов, которые вели поиск древних артефактов с риском для жизни
  • Специалисты Управления древностей при поддержке волонтеров обследовали порядка 80 километров пустынных пещер
  • До недавнего времени, в течение почти шести десятилетий, новых рукописей не находили
  • Израильский археолог реставрирует корзину периода неолита, обнаруженную в Иудейской пустыне
© AFP / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
Израильские археологи нашли в пещере Мурабаат в Иудейской пустыне недалеко от Мертвого моря фрагменты свитков с библейскими текстами
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/12/251201459.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210318/251202301/v-izreile-nashli-fragmenty-svitkov-mertvogo-moria-s-bibleiskimi-tekstami-foto.html

В Израиле нашли фрагменты свитков Мертвого моря с библейскими текстами. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки уникальных находок

Фрагменты свитков с библейскими текстами двухтысячелетней давности, обнаруженные израильскими археологами в пещерах в районе Мертвого моря, шокировали ученых и широкую аудиторию.

Также были найдены монеты, скелет ребенка, захороненного шесть тысяч лет назад, и корзина, плетенная из растительных материалов примерно 10,5 тысячи лет назад.

Раскопки велись с 2017 года в труднодоступных местах и были направлены на предотвращение разграбления древностей в Иудейской пустыне. С тех пор как в конце 40-х годов XX века археологи обнаружили серию манускриптов, датируемых I-III веками нашей эры, имеющих огромное историческое, религиозное и лингвистическое значение, в течение почти шести десятилетий новых рукописей не находили.

 

Теги:
Раскопки, новости в фотографиях, фото, наука, Израиль

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Страшный оползень угрожает столице Грузии: массы земли могут разрушить трассу - видео
Страшный оползень угрожает Тбилиси: массы земли могут разрушить трассу - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться