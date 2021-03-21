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Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото

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  • Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
  • В большинстве случаев загрязнение пресных вод остаётся невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде. На фото: автомобили, движущиеся рядом с каналом Interceptor Poniente, сильно загрязненном сточными водами и мусором, в Куаутитлане, Мексика
  • Но есть и исключения: пенящиеся моющие средства, а также плавающие на поверхности нефтепродукты и неочищенные стоки. На фото: бытовые отходы, плавающие в реке Ситарум в Бандунге в Индонезии
  • Также есть несколько природных загрязнителей. Например, находящиеся в земле соединения алюминия попадают в систему пресных водоёмов в результате химических реакций. На фото: сточные воды, текущие по открытым каналам в океан в заливе Ханн на восточной окраине полуострова Дакар в Сенегале
  • Река Кайахога в Акроне, штат Огайо, США, которая в 1969 году загорелась из-за загрязнения
  • Однако, сказать по правде, объём естественных загрязняющих веществ ничтожен по сравнению с производимым человеком. На фото: выброшенный диван на реке Рио-Тиете, протекающей через Сан-Паоло, Бразилия, и являющейся одной из самых загрязненных в мире
  • Река Тейм возле Дентона в Великобритании, с самым высоким уровнем загрязнения микропластиком из когда-либо зарегистрированных в любой точке мира
  • Ежегодно в водные бассейны попадают тысячи химических веществ с непредсказуемым действием, многие из которых представляют собой новые химические соединения. На фото: мусор на берегу залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро
  • По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 80 % заболеваний в мире вызваны неподобающим качеством и антисанитарным состоянием воды. На фото: люди ловят рыбу с деревянного моста на реке Писанг-Бату, протекающей через густонаселенный район загрязненной бытовыми отходами на окраине Джакарты
  • Озеро Байкал, один из самых чистых водоемов с пресной водой в мире, страдающий тем не менее от последствий загрязнения от закрытого целлюлозного комбината
  • Дренажная труба, несущая в реку Евфрат сточные воды, недалеко от Эн-Наджафа, Ирак
© REUTERS / Umit Bektas
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210321/251227569/otravlennaya-voda-kak-vygliadit-sverkhu-zagryaznennye-vodnye-puti-po-vsemu-miru.html

Люди не милосердны к природе - ни один уголок на планете не может похвастаться идеальным состоянием окружающей среды. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки загрязненных вод с высоты птичьего полета

Загрязнение воды – большая экологическая проблема, однако современные способы очистки не решают ее. Между тем без воды не может выжить ни одно живое существо.

В большинстве случаев загрязнение пресных вод остаётся невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде. Но есть и исключения: пенящиеся моющие средства, а также плавающие на поверхности нефтепродукты и неочищенные стоки.

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Теги:
новости в фотографиях, фото, Экология, Вода

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Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
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