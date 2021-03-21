Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото

Люди не милосердны к природе - ни один уголок на планете не может похвастаться идеальным состоянием окружающей среды. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки загрязненных вод с высоты птичьего полета

Загрязнение воды – большая экологическая проблема, однако современные способы очистки не решают ее. Между тем без воды не может выжить ни одно живое существо.

В большинстве случаев загрязнение пресных вод остаётся невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде. Но есть и исключения: пенящиеся моющие средства, а также плавающие на поверхности нефтепродукты и неочищенные стоки.

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