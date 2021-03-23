Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото

Неизвестный в понедельник открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers на шоссе Тейбл Меса. Позднее нападавший переместился в здание магазина.
Среди десяти погибших - 51-летний полицейский Эрик Тэлли, который первым прибыл на вызов в связи со стрельбой. В полиции города Боулдер уже подтвердили, что предполагаемый преступник задержан.
Мотивы стрелка неизвестны, его личность пока не раскрывается. По словам главы полицейского управления города, расследование инцидента может занять несколько дней.