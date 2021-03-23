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Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото

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  • Десять человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на территории супермаркета в штате Колорадо
  • Одним из погибших оказался 51-летний полицейский Эрик Тэлли, который первым прибыл на вызов в связи со стрельбой
  • Вначале сообщалось о шести погибших в результате стрельбы у супермаркета King Soopers на шоссе Тейбл Меса
  • Затем данные уточнились - погибли десять человек, к месту нападения был направлен полицейский спецназ
  • Разбитые выстрелами витрины на месте ЧП. Преступник вначале стрелял на парковке у King Soopers
  • Затем нападавший переместился в здание супермаркета и продолжил стрельбу внутри помещений
  • Как сообщила журналистам начальник полицейского департамента города Боулдер Марис Герольд, предполагаемый преступник уже задержан
  • Личность нападавшего пока не раскрывается. Неизвестно и то, почему он открыл стрельбу по людям
  • Для жителей штата случившееся стало большой трагедией и настоящим шоком
  • О стрельбе в штате Колорадо уже проинформирован президент США Джо Байден
  • Один из очевидцев рассказал журналистам, что шел за покупками в магазин King Soopers на юге города Боулдер, когда услышал выстрелы и увидел трех раненых человек. Также он видел, как полиция вывела из здания мужчину в наручниках, он был без рубашки и с окровавленной ногой
  • Полиция заявляет, что на расследование случившегося потребуется несколько дней и тогда общественность узнает подробности
© AP Photo / Joe Mahoney
Десять человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на территории супермаркета в штате Колорадо
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Sputnik Грузия
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В США произошла трагедия - в результате стрельбы на территории супермаркета King Soopers в Колорадо погибли десять человек. Нападавший уже задержан. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП

Неизвестный в понедельник открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers на шоссе Тейбл Меса. Позднее нападавший переместился в здание магазина.

Среди десяти погибших - 51-летний полицейский Эрик Тэлли, который первым прибыл на вызов в связи со стрельбой. В полиции города Боулдер уже подтвердили, что предполагаемый преступник задержан.

Мотивы стрелка неизвестны, его личность пока не раскрывается. По словам главы полицейского управления города, расследование инцидента может занять несколько дней.

Теги:
преступность, новости в фотографиях, фотография, фото, Нападение, происшествия, США

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