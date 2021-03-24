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Потоки лавы и невероятные рельефы: извержение вулкана в Исландии - фото

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  • Фаградальсфьядль проснулся 19 марта, выбросив в воздух незначительное количество пепла
  • Вулкан, находящийся неподалеку от Рейкьявика, окрасил небо над столицей в красный цвет
  • Из трещин в несколько сотен метров вытекла кипящая лава и растеклась на расстоянии километра
  • Основную угрозу представляют выделяющиеся опасные газы, в первую очередь двуокись серы
  • Местных жителей попросили не пользоваться шоссе у подножия горы, поэтому многие пришли сюда пешком, чтобы насладиться потрясающим зрелищем
  • Вулкан спал около шести тысяч лет. Он образовался около ста тысяч лет тому назад во время последнего ледникового периода во время извержения под ледником
  • Вершина самой горы имеет высоту 385 метров над уровнем моря или 224 метра над окружающей местностью
  • Исландия расположена между двумя тектоническими плитами, и если обычно за месяц сейсмологи регистрируют 1-3 тысячи толчков, то за последние четыре недели в этом районе было зарегистрировано более 40 тысяч небольших землетрясений
  • За несколько часов до извержения в 1,2 км от вулкана было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1
  • Ночью зрелище стало еще более ярким и внушительным
  • Фаградальсфьядль буквально означает гора красивой долины, так оно и есть - долина фантастическая!
© REUTERS / Kristinn Magnusson/mbl.is
Фаградальсфьядль проснулся 19 марта, выбросив в воздух незначительное количество пепла
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/18/251253098.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210324/251253821/potoki-lavy-i-neveroyatnye-reliefy-izverzhenie-vulkana-v-islandii-fotobckfy.html

Извержение вулкана Фаградальсфьядль недалеко от Рейкьявика началось в минувшую пятницу, когда в склоне горы образовалась трещина длиной в несколько сотен метров и оттуда пошла лава. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки фантастического зрелища

Извержение вулкана не стало для жителей Исландии неожиданностью - ему предшествовали тысячи слабых подземных толчков, обычно предупреждающих о том, что вулкан собирается проснуться.

Вулкан спал около шести тысяч лет, а в прошлую пятницу проснулся, выбросив в воздух незначительное количество пепла. Из трещин в несколько сотен метров вытекла кипящая лава и растеклась на расстоянии километра, а ее огненные брызги окрасили свинцовое небо Исландии в красный цвет.

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Теги:
новости в фотографиях, фото, извержение вулкана, Исландия

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