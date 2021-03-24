Потоки лавы и невероятные рельефы: извержение вулкана в Исландии - фото

Извержение вулкана Фаградальсфьядль недалеко от Рейкьявика началось в минувшую пятницу, когда в склоне горы образовалась трещина длиной в несколько сотен метров и оттуда пошла лава. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки фантастического зрелища

Извержение вулкана не стало для жителей Исландии неожиданностью - ему предшествовали тысячи слабых подземных толчков, обычно предупреждающих о том, что вулкан собирается проснуться.

Вулкан спал около шести тысяч лет, а в прошлую пятницу проснулся, выбросив в воздух незначительное количество пепла. Из трещин в несколько сотен метров вытекла кипящая лава и растеклась на расстоянии километра, а ее огненные брызги окрасили свинцовое небо Исландии в красный цвет.

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