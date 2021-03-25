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На лодке по улицам и спасение эму: фото наводнения в Австралии

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  • Наводнение в Австралии стало сильнейшим за последние 50 лет
  • Вызванная проливными дождями стихия разрушила десятки домов. Власти Южного Уэльса издали указ об эвакуации
  • Жителей в опасной зоне просят срочно покинуть свои дома
  • Из затопленных районов уже эвакуировано более 20 тысяч человек
  • Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реках. Мощным потоком сносит целые дома. На фото – крыша дома на затопленной местности в Австралии
  • А со скалы Улуру в центральной Австралии обрушились потоки водопадов
  • Из-за сложившейся ситуации и наводнения в зоне бедствия закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие магистрали
  • Мужчина со своим эму во время эвакуации из зоны подтопления в Австралии
  • Прогнозы синоптиков неутешительны. По их данным, дожди и штормовой ветер продлятся до среды-четверга
  • Также австралийцев предупредили о вероятном нашествии одних из наиболее опасных в мире сиднейских воронковых пауков. Насекомые, спасаясь от наводнения, могут забираться в дома
© REUTERS / Loren Elliott
Наводнение в Австралии стало сильнейшим за последние 50 лет
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210325/251264309/balodke-po-ulitsam-i-spasenie-emu-foto-navodnenia-v-avstralii.html

Наводнение в Австралии стало сильнейшим за полвека. В результате многодневных проливных дождей около 40 районов штата Новый Южный Уэльс стали похожи на внутреннее море. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии

Сильнейшее наводнение в австралийском штате Новый Южный Уэльс продолжается уже неделю, из затопленных районов эвакуировано более 20 тысяч человек, один человек погиб, оказавшись заблокированным в автомобиле.

Из-за сложившейся ситуации и наводнения в зоне бедствия закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие магистрали. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".

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Теги:
новости в фотографиях, фото, происшествия, Наводнение, Австралия

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