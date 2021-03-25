На лодке по улицам и спасение эму: фото наводнения в Австралии

Наводнение в Австралии стало сильнейшим за полвека. В результате многодневных проливных дождей около 40 районов штата Новый Южный Уэльс стали похожи на внутреннее море. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии

Сильнейшее наводнение в австралийском штате Новый Южный Уэльс продолжается уже неделю, из затопленных районов эвакуировано более 20 тысяч человек, один человек погиб, оказавшись заблокированным в автомобиле.

Из-за сложившейся ситуации и наводнения в зоне бедствия закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие магистрали. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".

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