На лодке по улицам и спасение эму: фото наводнения в Австралии

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Наводнение в Австралии стало сильнейшим за полвека. В результате многодневных проливных дождей около 40 районов штата Новый Южный Уэльс стали похожи на внутреннее море. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии
Сильнейшее наводнение в австралийском штате Новый Южный Уэльс продолжается уже неделю, из затопленных районов эвакуировано более 20 тысяч человек, один человек погиб, оказавшись заблокированным в автомобиле.
Из-за сложившейся ситуации и наводнения в зоне бедствия закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие магистрали. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".
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