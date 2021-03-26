Вакцинация продолжается: первую партию Pfizer доставили в Грузию - фото

Вакцина Pfizer, как и ранее доставленная в страну AstraZeneca, в первую очередь предусмотрена для вакцинации медицинского персонала, а также для людей из риск-группы старше 65 лет. Но так как вакцинация в стране добровольная, пока немногие спешат сделать себе прививку. Возможно, если желающих будет мало, то даже первые партии вакцин сделают доступными для всех.

Многие жители страны пока отказываются от вакцинации - на их решение повлиял трагический случай в Ахалцихе, где молодая 27-летняя медсестра погибла от анафилактического шока после прививки AstraZeneca. Также было еще несколько других случаев осложнений, но людей удалось вывести из этого состояния. Пойдет ли процесс вакцинации активнее после доставки Pfizer - покажет время. Правительство обещает, что в апреле в страну привезут и китайскую вакцину Sinopharm.