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Вакцинация продолжается: первую партию Pfizer доставили в Грузию - фото

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Новости Грузии в фотографиях (224)
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  • Из США в Грузию доставили 29 200 доз вакцины Pfizer самолетом турецкой авиакомпании Turkish Cargo
  • Пойдет ли процесс вакцинации теперь активнее? Доставленная ранее в страну AstraZeneca пока не популярна среди населения, особенно после трагического случая в Ахалцихе, где медсестра погибла от анафилактического шока после прививки
  • Хранить вакцину Pfizer надо при очень низкой температуре, в специальных морозильных камерах при -80
  • Минздрав Грузии уже объявил, что вакцину Pfizer распределят по трем городам Грузии - Тбилиси, Батуми и Кутаиси
  • Теперь у жителей страны есть выбор из двух вакцин. Правда, первыми в очереди стоят медицинские работники, затем - люди старше 65 лет
  • Однако, так как темпы вакцинации низкие, ограничения могут быть сняты, чтобы каждый желающий смог сделать прививку
  • Дело в том, что вакцинация в стране добровольная, а не обязательная. Поэтому и среди медработников пока вакцинировано сравнительно небольшое количество персонала
  • Власти уже объявили, что 100 доз вакцины может быть выделено вне очереди для известных людей страны
  • Вакцинация с использованием Pfizer начнется с 30 марта. Однако станут ли темпы вакцинации в стране более активными? С 15 марта прививки AstraZeneca сделали себе всего чуть более 4 тысяч медработников, причем более 500 человек прошли вакцинацию в первый же день, а за первую неделю - более трех тысяч
  • Вакцина Pfizer – первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ. Она была разработана американским фармацевтическим концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech
photo: press-service of the Ministry of Health of Georgia
Из США в Грузию доставили 29 200 доз вакцины Pfizer самолетом турецкой авиакомпании Turkish Cargo
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/19/251269940.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210326/251274377/Vaktsinatsiya-prodolzhaetsya-pervuyu-partiyu-Pfizer-dostavili-v-Gruziyu---foto.html

Из США в Грузию доставили 29 500 доз вакцины Pfizer самолетом турецкой авиакомпании Turkish Cargo. Как проходила доставка - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Вакцина Pfizer, как и ранее доставленная в страну AstraZeneca, в первую очередь предусмотрена для вакцинации медицинского персонала, а также для людей из риск-группы старше 65 лет. Но так как вакцинация в стране добровольная, пока немногие спешат сделать себе прививку. Возможно, если желающих будет мало, то даже первые партии вакцин сделают доступными для всех.

Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
Вакцина Pfizer и возможные осложнения – о чем предупреждает главный эпидемиолог Грузии

Многие жители страны пока отказываются от вакцинации - на их решение повлиял трагический случай в Ахалцихе, где молодая 27-летняя медсестра погибла от анафилактического шока после прививки AstraZeneca. Также было еще несколько других случаев осложнений, но людей удалось вывести из этого состояния. Пойдет ли процесс вакцинации активнее после доставки Pfizer - покажет время. Правительство обещает, что в апреле в страну привезут и китайскую вакцину Sinopharm. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (224)
Теги:
США, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
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