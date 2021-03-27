Пробка Суэцкого канала: контейнеровоз Ever Given создал мировой кризис - фото

Контейнеровоз Ever Given как пробка закупорил Суэцкий канал, по которому ежедневно доставляется огромный поток грузов в масштабах всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как идут спасательные работы

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав по меньшей мере 100 судов.

Предположительно, экипаж потерял контроль над управлением из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром. По этой же причине работа буксиров, направленных управлением Суэцкого канала, чтобы попытаться спустить судно с мели, не увенчалась успехом.

Суэцкий канал – один из самых оживленных торговых путей в мире, соединяющий Европу, Азию и Африку. Ежедневно через него проходит в среднем 50 судов, перевозящих около трех миллионов тонн грузов. Ежегодно по 200-километровому искусственному водному пути проходит около 20 тысяч судов, что составляет около 12 процентов объема мировой торговли.