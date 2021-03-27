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Пробка Суэцкого канала: контейнеровоз Ever Given создал мировой кризис - фото

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  • Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров перегородил Суэцкий канал, один из самых оживленных торговых путей в мире, соединяющий Европу, Азию и Африку
  • Контейнеровоз сел на мель из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром
  • Отправленные ему на помощь буксиры по той же причине не справились с задачей и грузовое судно еще больше увязло
  • Издалека судно, севшее на мель, выглядит как огромный многоэтажный дом
  • Контейнеровоз Ever Given как пробка, не только закупорил канал - он заблокировал собой проход более 100 судам
  • Огромное судно, застрявшее в канале, сегодня видно издалека
  • Каждый час, пока Суэцкий канал перекрыт, мировая торговля теряет около 400 млн. долларов
  • Рядом с Ever Given постоянно снуют маленькие вспомогательные суда, но правда пока без особого эффекта
  • Спасательные работы тем временем продолжаются
  • Из-под контейнеровоза уже извлекли более 20 тысяч тонн грунта и смогли немного сдвинуть его с места
  • Однако пока контейнеровоз перегораживает собой канал, это дорого садится другим судам. Некоторые уже отправились в обход через Африку
  • ЧП произошло на 151-м километре Суэцкого канала. Контейнеровоз Ever Given шел из Китая в Европу
  • Значение заблокированного Суэцкого канала для мировой торговли огромно. Ежегодно по 200-километровому искусственному водному пути проходит около 20 тысяч судов, что составляет около 12 процентов объема мировой торговли
  • Ежедневно через Суэцкий канал проходит в среднем 50 судов, перевозящих около трех миллионов тонн грузов. Каждое из них платит Египту 300 тысяч долларов
© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров перегородил Суэцкий канал, один из самых оживленных торговых путей в мире, соединяющий Европу, Азию и Африку
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210327/251289081/Probka-Suetskogo-kanala-konteynerovoz-Ever-Given-sozdal-mirovoy-krizis---foto.html

Контейнеровоз Ever Given как пробка закупорил Суэцкий канал, по которому ежедневно доставляется огромный поток грузов в масштабах всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как идут спасательные работы

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав по меньшей мере 100 судов.

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз EVER GIVEN
© AP Photo / Suez Canal Authority
Застрявшее в Суэцком канале судно смогли немного сдвинуть с места

Предположительно, экипаж потерял контроль над управлением из-за плохой видимости, вызванной песчаной бурей и ураганным ветром. По этой же причине работа буксиров, направленных управлением Суэцкого канала, чтобы попытаться спустить судно с мели, не увенчалась успехом.

Суэцкий канал – один из самых оживленных торговых путей в мире, соединяющий Европу, Азию и Африку. Ежедневно через него проходит в среднем 50 судов, перевозящих около трех миллионов тонн грузов. Ежегодно по 200-километровому искусственному водному пути проходит около 20 тысяч судов, что составляет около 12 процентов объема мировой торговли.

Теги:
Судно, новости в фотографиях, фотография, фото, грузоперевозки, Транспорт, кризис, происшествия, Египет

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Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз EVER GIVEN
Пробка Суэцкого канала: контейнеровоз Ever Given создал мировой кризис - фото
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