Грузины против испанцев в Тбилиси - игра футболистов и эмоции болельщиков

Национальная сборная Грузии по футболу уступила Испании со счетом 1:2 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие снимки с игры

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании прошел в Тбилиси 28 марта на "Динамо Арене".

Cборные вели борьбу за путевку на главный международный турнир четырехлетия в группе В вместе с национальными командами Швеции, Греции и Косова.

По итогам игры, сборная Грузии проиграла два стартовых матча отборочного цикла. Несколько дней назад подопечные Вилли Саньоля уступили на выезде Швеции (0:1), а сегодня проиграли Испании.

Следующий отборочный матч в группе "В" сборная Грузии проведет на выезде 31 марта против Греции.