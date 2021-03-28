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Грузины против испанцев в Тбилиси - игра футболистов и эмоции болельщиков

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (225)
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  • Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании прошел в столице Грузии на стадионе Динамо Арена
  • В первые же минуты испанцы захватили преимущество и основательно закрепились на половине поля хозяев
  • Испания уверенно контролировала мяч и искала подходы к воротам грузинской сборной
  • Кстати, впервые с начала пандемии COVID-19 зрители в Тбилиси были допущены на стадион
  • Непросто пришлось на первых минутах грузинской сборной, однако команда отлично вела первый тайм
  • Хозяева поля открыли счет в самой концовке первого тайма
  • Сборную Грузии вывел вперед Хвича Кварацхелия. Полузащитник казанского Рубина воспользовался отличной передачей Отара Китеишвили и забил гол противнику
  • Эмоции переполняли болельщиков!
  • Однако после перерыва испанцам удалось переломить ход игры
  • Испанцы сместили акцент атак и начали пытаться пробиться к воротам грузинской команды через правый фланг
  • Выбранная тактика оказалась весьма удачной
  • На 56 минуте счет сравнял Ферран Торрес, который замкнул прострел Жорди Альбы
  • А в уже компенсированное арбитром время победный гол забил Дани Ольмо
  • Стоит отметить, что гол Ольмо, который пробил из-за пределов штрафной площади, стал следствием ошибки вратаря сборной Грузии – Георгия Лория
  • Кроме обидно пропущенного гола, сборная Грузии доигрывала встречу в меньшинстве. Леван Шенгелия сыграл очень грубо против Педри и получил прямую красную карточку
  • Таким образом, встреча закончилась финальным счетом 1:2 в пользу сборной Испании
  • Следующий отборочный матч в группе В сборная Грузии проведет на выезде 31 марта против Греции
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании прошел в столице Грузии на стадионе "Динамо Арена"
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210328/251302773/Gruziny-protiv-ispantsev-v-Tbilisi---igra-futbolistov-i-emotsii-bolelschikov.html

Национальная сборная Грузии по футболу уступила Испании со счетом 1:2 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие снимки с игры

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании прошел в Тбилиси 28 марта на "Динамо Арене". 

Cборные вели борьбу за путевку на главный международный турнир четырехлетия в группе В вместе с национальными командами Швеции, Греции и Косова.

По итогам игры, сборная Грузии проиграла два стартовых матча отборочного цикла. Несколько дней назад подопечные Вилли Саньоля уступили на выезде Швеции (0:1), а сегодня проиграли Испании.

Следующий отборочный матч в группе "В" сборная Грузии проведет на выезде 31 марта против Греции.

 

 

 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (225)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Чемпионат мира по футболу 2022, спорт, футбол

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