Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото

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Национальная сборная Грузии по регби обыграла в Тбилиси команду Румынии со счетом 28:17 в четвертом туре Кубка европейских наций. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия лучшие снимки этого трудного матча
Обыграв Румынию, "Лелос" фактически гарантировали себе победу в турнире, а также квалификацию на чемпионат мира 2023 года.
Кроме того, победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели, который традиционно разыгрывается в матчах между этими двумя командами.
Что касается турнирного положения в текущем розыгрыше Кубка европейских наций, то, выиграв все четыре матча, сборная Грузии уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков.