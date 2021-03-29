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Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (226)
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  • Борьба между достойными соперниками - так можно охарактеризовать этот матч
  • Сборная Грузии победила со счетом 28:17
  • Но нельзя сказать, что победа в матче далась легко грузинским регбистам
  • За игрой своей сборной с трибун наблюдали болельщики - их было немало, ведь ранее спортивные матчи из-за пандемии коронавируса проходили вообще без зрителей
  • Поддержка фанов сборной тоже много значила для грузинских регбистов
  • Получив преимущество, они старались его не упустить
  • С 20 минуты матча сборная Грузии играла в меньшинстве, так как Шалва Мамукашвили получил красную карточку за грубый прием
  • Но и численный перевес на поле не помог румынским регбистам выйти вперед
  • Победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели, который традиционно разыгрывается в матчах между этими двумя командами
  • Что касается турнирного положения в текущем розыгрыше Кубка европейских наций, то, выиграв все четыре матча, сборная Грузии уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков
  • Победа над Румынией фактически принесла грузинской сборной победу в Кубке европейских наций, а также квалификацию на чемпионат мира 2023 года
  • Официально об этом можно будет говорить после того, как Грузия в июне сыграет с победителем пары Бельгия/Нидерланды
  • За сборную Грузии по регби болеет вся страна
  • Грузия сегодня уверенно обыгрывает Румынию, которая некогда была грозным и сильным соперником. Теперь же у грузинских регбистов больше титулов. Впереди - новые сражения!
© Sputnik / STRINGER
Борьба между достойными соперниками - так можно охарактеризовать этот матч
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1d/251305975.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210329/251306194/Yarkaya-pobeda-sbornoy-Gruzii-po-regbi-nad-Rumyniey---foto.html

Национальная сборная Грузии по регби обыграла в Тбилиси команду Румынии со счетом 28:17 в четвертом туре Кубка европейских наций. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия лучшие снимки этого трудного матча

Обыграв Румынию, "Лелос" фактически гарантировали себе победу в турнире, а также квалификацию на чемпионат мира 2023 года. 

Кроме того, победив Румынию, сборная Грузии в очередной раз стала обладателем Кубка Антимоза Ивериели, который традиционно разыгрывается в матчах между этими двумя командами.

Что касается турнирного положения в текущем розыгрыше Кубка европейских наций, то, выиграв все четыре матча, сборная Грузии уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (226)
Теги:
Сборная Румынии по регби, Сборная Грузии по регби, регби, новости в фотографиях, фотография, фото

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