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Пробка мирового масштаба: как вытаскивали судно Ever Given в Суэцком канале - фото

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  • Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение
  • Предпринятая ранее попытка снять с мели контейнеровоз завершилась неудачно. Однако на этот раз застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given удалось вытащить
  • Снять с мели судно-контейнеровоз Ever Given, перегородившее Суэцкий канал, помогло полнолуние, вызвавшее сильный прилив
  • На ночной мощный прилив рассчитывали специалисты, участвующие в снятии судна
  • В операции по снятию судна с мели участвовало 10 мощных буксиров
  • Пока не ясно, как скоро канал откроют для движения
  • Сейчас в очереди находятся более 450 различных судов
  • Суэцкий канал – один из самых загруженных морских торговых путей в мире
  • В 2019 году через канал прошло 19 тысяч судов и 1,25 миллиарда тонн груза, что эквивалентно 13% мировой торговли
  • Проблемы в Суэцком канале уже поспособствовали росту нефтяных котировок
  • Мировые цены на нефть увеличили темпы роста в пятницу днем на опасениях за поставки сырья в связи с ситуацией в Суэцком канале
  • Блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день
© photo: Sputnik / Mahmoud Ahmed
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210330/251318977/probka-mirovogo-masshtaba-kak-vytaskivalu-sudno-ever-given-v-suetskom-kanale-foto.html

Блокировка Суэцкого канала затронула глобальную торговлю. Контейнеровоз Ever Given, который перекрыл проход канала, наконец-то сняли с мели. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это происходило

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал движение по этой ключевой транспортной артерии.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в ночь на 24 марта сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Суэцкий канал – один из самых загруженных морских торговых путей в мире. Его длина составляет 160 километров, ширина – до 250 метров, глубина – до 20 метров.

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Теги:
новости в фотографиях, фото

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