Пробка мирового масштаба: как вытаскивали судно Ever Given в Суэцком канале - фото

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Блокировка Суэцкого канала затронула глобальную торговлю. Контейнеровоз Ever Given, который перекрыл проход канала, наконец-то сняли с мели. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это происходило
Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал движение по этой ключевой транспортной артерии.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в ночь на 24 марта сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.
Суэцкий канал – один из самых загруженных морских торговых путей в мире. Его длина составляет 160 километров, ширина – до 250 метров, глубина – до 20 метров.
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