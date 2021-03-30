Пробка мирового масштаба: как вытаскивали судно Ever Given в Суэцком канале - фото

Блокировка Суэцкого канала затронула глобальную торговлю. Контейнеровоз Ever Given, который перекрыл проход канала, наконец-то сняли с мели. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это происходило

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал движение по этой ключевой транспортной артерии.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в ночь на 24 марта сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Суэцкий канал – один из самых загруженных морских торговых путей в мире. Его длина составляет 160 километров, ширина – до 250 метров, глубина – до 20 метров.

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