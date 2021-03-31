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Затерянный мир: примечательные древние затонувшие города - фото

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  • Атлит-Ям – это поселение эпохи неолита, расположенное в заливе Атлит у побережья Кармель на территории современного Израиля. Датируется примерно 7000-м годом до нашей эры. Исследования Итальянского национального института геофизики и вулканологии в Пизе показывают, что вулканическая деятельность горы Этна могла вызвать цунами, при котором поселение было затоплено
  • Олус – это древний дорийский город, расположенный по обе стороны перешейка, соединяющего полуостров Спиналонга с материком в современном городе Элунда на Крите. Самые ранние свидетельства существования поселения относятся к периоду с VIII века до нашей эры до 480 года до нашей эры. Исследователи полагают, что город был затоплен после сдвига пород, вызванного землетрясением примерно во II веке нашей эры
  • Гераклион, также известный как Тонис, был древним египетским городом, расположенным недалеко от канопского устья Нила в современном Египте. Самое раннее упоминание о городе датируется примерно XII веком до нашей эры, его описывали многие летописцы древности
  • Павлопетри представляет собой затопленный древний город, расположенный у побережья Пунта в Лаконии, на полуострове Пелопоннес на юге Греции. Геологи предполагают, что затопление поселения было результатом местных и региональных разломов Критской дуги. Это привело к сближению и субдукции тектонической плиты, в результате чего город буквально упал под воду
  • Порт-Ройял, первоначально называвшийся Кагуэй, был английским портовым городом и печально известной базой пиратов и каперов в XVII веке. В 1692 году Ямайка пострадала от сильного землетрясения и последовавшее за ней цунами затопило многие городские здания под заливом Кагуэй
  • Данвич был крупным торговым портом и городом на восточном побережье графства Саффолк в Англии. Он вырос по размеру и статусу до уровня Лондона в XIII веке нашей эры. В 1286 году на Данвич обрушился сильный шторм, который разрушил береговую линию, что привело к потере городской гавани
  • Равенсер Одд был портовым городом в Восточном райдинге Йоркшира в Англии, на песчаных отмелях побережья наследия Сперн в устье Хамбера. Город был основан примерно в 1235 году, быстро вырос за счет торговых судов, направлявшихся в Халл. Берег, на котором находился город, разрушила эрозия, в результате во время шторма Мандренке в 1362 году он был затоплен
  • Байя – это частично затонувший римский город, расположенный на берегу Неаполитанского залива в современной коммуне Баколи в Италии. Город частично затопило из-за местной вулканической активности
  • Доггерленд – это затопленный массив суши под Северным морем, который когда-то соединял Британию с континентальной Европой. Со временем этот район был затоплен из-за повышения уровня моря после последнего ледникового периода около 6500–6200 годов до нашей эры
  • Дольчисте был византийским городом, расположенным на острове Кекова в современной Турции. Город был разрушен во время землетрясения во II веке нашей эры, что привело к разрушению ландшафта острова
Атлит-Ям – это поселение эпохи неолита, расположенное в заливе Атлит у побережья Кармель на территории современного Израиля. Датируется примерно 7000-м годом до нашей эры. Исследования Итальянского национального института геофизики и вулканологии в Пизе показывают, что вулканическая деятельность горы Этна могла вызвать цунами, при котором поселение было затоплено
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1f/251337753.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210331/251338346/zateryanny-mir-primechatelnye-drevnie-zatonuvshye-goroda-foto.html

Большинство поселений уничтожили вулканы и штормы, а некоторые просто провалились под воду. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки затонувших городов по версии Heritage daily

Кроме легендарной Атлантиды, которая существовала только в мифах, есть реальные затонувшие города. Авторы издания Heritage Daily назвали самые интересные из них.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, туристические достопримечательности, туризм, Туризм, история

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Атлит-Ям - древняя затопленная неолитическая деревня у побережья Атлита, Израиль
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