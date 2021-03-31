Затерянный мир: примечательные древние затонувшие города - фото

Кроме легендарной Атлантиды, которая существовала только в мифах, есть реальные затонувшие города. Авторы издания Heritage Daily назвали самые интересные из них.
Большинство поселений уничтожили вулканы и штормы, а некоторые просто провалились под воду. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки затонувших городов по версии Heritage daily
Кроме легендарной Атлантиды, которая существовала только в мифах, есть реальные затонувшие города. Авторы издания Heritage Daily назвали самые интересные из них.
Блокировка Суэцкого канала затронула глобальную торговлю. Контейнеровоз Ever Given, который перекрыл проход канала, наконец-то сняли с мели. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это происходило
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