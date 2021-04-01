Ночь Познера: как российского журналиста заставили покинуть Тбилиси - фото

Планы известного российского журналиста Владимира Познера отметить свой день рождения в Грузии оказались сорваны - в Тбилиси его встретили акцией протеста. Как это происходило - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет. Вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег, среди которых были известные в России персоны.

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Однако уже во время ужина в ресторане Vinotel в центре города началась акция протеста - у здания собрались гражданские активисты, которые в крайней форме выражали свой протест против ранее сделанных Познером комментариев по Абхазии.

Ужин оказался сорван, протестующие пожаловались в инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час". Ресторан, кстати, уже оштрафовали. После начала акции протеста под охраной полиции гостей перевезли в отель Stamba. А рано утром Владимир Познер и сопровождающие его лица покинули Грузию.