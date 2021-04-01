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Ночь Познера: как российского журналиста заставили покинуть Тбилиси - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (227)
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  • Гражданские активисты и сторонники Единого нацдвижения устроили первую акцию протеста у ресторана Vinotel, где ужинал Владимир Познер со своими гостями
  • Приветственный ужин оказался сорван - протестующие пожаловались в инспекцию труда на то, что ресторан, Владимир Познер и его гости нарушают действующий в стране комендантский час
  • Затем под охраной полиции Владимира Познера и его гостей на автобусе доставили в отель Stamba
  • К месту событий были стянуты усиленные силы полиции для обеспечения порядка
  • Фактически, все происходящее напоминало срочную эвакуацию - обстановка была накалена
  • Участники акции протеста, которые собрались у ресторана, затем переместились к отелю
  • Между протестующими и полицией, которая создала кордон вокруг здания, происходили стычки
  • Владимиру Познеру и его гостям участники акции протеста и в отеле не дали передышки
  • Протестующие требовали, чтобы Познер и его гости немедленно покинули Грузию
  • Активисты забросали здание отеля яйцами
  • Со стороны протестующих также звучали нецензурные оскорбления в адрес Владимира Познера
  • Охрана здания и полиция тоже находились под обстрелом из яиц
  • Ситуация осложнялась - оппозиция объявила о том, что соберет 1 апреля большую акцию протеста в центре Тбилиси против приезда Владимира Познера
  • В итоге рано утром Владимира Познера и сопровождающих его гостей доставили под охраной полиции в тбилисский аэропорт, откуда они вылетели в Россию
© Sputnik / STRINGER
Гражданские активисты и сторонники "Единого нацдвижения" устроили первую акцию протеста у ресторана Vinotel, где ужинал Владимир Познер со своими гостями
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/01/251340951.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210401/251343539/Noch-Poznera-kak-rossiyskogo-zhurnalista-zastavili-pokinut-Tbilisi---foto.html

Планы известного российского журналиста Владимира Познера отметить свой день рождения в Грузии оказались сорваны - в Тбилиси его встретили акцией протеста. Как это происходило - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет. Вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег, среди которых были известные в России персоны.

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Однако уже во время ужина в ресторане Vinotel в центре города началась акция протеста - у здания собрались гражданские активисты, которые в крайней форме выражали свой протест против ранее сделанных Познером комментариев по Абхазии.

Ужин оказался сорван, протестующие пожаловались в инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час". Ресторан, кстати, уже оштрафовали. После начала акции протеста под охраной полиции гостей перевезли в отель Stamba. А рано утром Владимир Познер и сопровождающие его лица покинули Грузию.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (227)
Теги:
Владимир Познер, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия

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