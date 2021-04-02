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А где-то солнце и тепло: как наступает весна в разных уголках мира - фото

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  • Пока за окном пасмурно и неуютно, остается только прильнуть к экрану и смотреть на снимки тех стран, где уже прочно обосновалась теплая и солнечная весна. На фото: девушки наслаждаются теплой погодой в Копенгагене
  • В Вашингтоне и прилегающих к нему штатах Мэриленд и Вирджиния, где проживают большинство чиновников администрации, ввели полный карантин. Однако даже пандемия не может остановить приближение теплых дней. На фото: тюльпаны в Вашингтоне
  • Бельгия тоже ужесточила ограничения, чтобы обуздать распространение коронавируса, закрывая школы и университеты, фактически продлив пасхальные каникулы до трех недель. На фото: люди в парке в Брюсселе
  • А вот в Великобритании ограничения, связанные с пандемией, ослабили. Люди массово повыходили на улицы с детьми, собаками, велосипедами, заполонили парки и пляжи. На фото: собака играет в воде в Лондоне
  • Франция с 3 апреля вводит общенациональный карантин сроком на один месяц, а до наступления введенных ограничений можно понежится на солнце и немного отвлечься от грустных новостей
  • Закат в теплый весенний день в Мадриде
  • Люди на искусственном пляже в Лондоне
  • Люди на велосипедах во время жаркой погоды в Борнмуте
  • Люди на пляже в солнечную погоду во Франции
  • Девушка во время фотографирования в под цветущей вишней в Амстердаме
  • Девушка загорает на пляже в Ницце
© REUTERS / Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Пока за окном пасмурно и неуютно, остается только прильнуть к экрану и смотреть на снимки тех стран, где уже прочно обосновалась теплая и солнечная весна. На фото: девушки наслаждаются теплой погодой в Копенгагене
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/01/251349842.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210402/251350507/kak-nastupaet-vesna-v-raznykh-ugolkakh-mira.html

Несмотря на довольно суровую снежную погоду во многих странах северного полушария весна наступила раньше обычного. Смотрите самые теплые снимки в фотоленте Sputnik

Ограничения, связанные с пандемией, ослабили, например, в Великобритании, и люди массово повыходили на улицы с детьми, собаками, велосипедами, заполонили парки и пляжи.

Правительства остальных стран Европы по-прежнему изо всех сил пытаются сдержать всплеск коронавируса с помощью карантина, однако людей трудно удержать от прогулок. Ожидается, что жаркая погода продлится еще несколько дней. 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Погода

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