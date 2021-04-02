А где-то солнце и тепло: как наступает весна в разных уголках мира - фото

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Несмотря на довольно суровую снежную погоду во многих странах северного полушария весна наступила раньше обычного. Смотрите самые теплые снимки в фотоленте Sputnik
Ограничения, связанные с пандемией, ослабили, например, в Великобритании, и люди массово повыходили на улицы с детьми, собаками, велосипедами, заполонили парки и пляжи.
Правительства остальных стран Европы по-прежнему изо всех сил пытаются сдержать всплеск коронавируса с помощью карантина, однако людей трудно удержать от прогулок. Ожидается, что жаркая погода продлится еще несколько дней.