А где-то солнце и тепло: как наступает весна в разных уголках мира - фото

Несмотря на довольно суровую снежную погоду во многих странах северного полушария весна наступила раньше обычного. Смотрите самые теплые снимки в фотоленте Sputnik

Ограничения, связанные с пандемией, ослабили, например, в Великобритании, и люди массово повыходили на улицы с детьми, собаками, велосипедами, заполонили парки и пляжи.

Правительства остальных стран Европы по-прежнему изо всех сил пытаются сдержать всплеск коронавируса с помощью карантина, однако людей трудно удержать от прогулок. Ожидается, что жаркая погода продлится еще несколько дней.