Отмените комендантский час! В Тбилиси прошла новая акция протеста - фото

В Тбилиси не утихают акции протеста и выступления против действующего после 9 вечера ограничения на свободное передвижение до 5 утра. Штраф за такое нарушение составляет 2000 лари (около 600 долларов) - и уже немало людей были оштрафованы.
Участие в акциях протеста принимают представители молодежи, а также политики, гражданские активисты и общественные деятели.
Однако правительство Грузии не спешит отменять действующий "комендантский час", а также масочный режим и ряд других ограничений. В некоторых регионах страны в связи с ростом количества зараженных COVID-19 снова вводятся более жесткие ограничения.