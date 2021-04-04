Отмените комендантский час! В Тбилиси прошла новая акция протеста - фото

Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против действующих в Грузии ограничений на передвижение после 9 вечера в связи с пандемией коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как протестное шествие прошло по центру Тбилиси

В Тбилиси не утихают акции протеста и выступления против действующего после 9 вечера ограничения на свободное передвижение до 5 утра. Штраф за такое нарушение составляет 2000 лари (около 600 долларов) - и уже немало людей были оштрафованы.

Участие в акциях протеста принимают представители молодежи, а также политики, гражданские активисты и общественные деятели.

Однако правительство Грузии не спешит отменять действующий "комендантский час", а также масочный режим и ряд других ограничений. В некоторых регионах страны в связи с ростом количества зараженных COVID-19 снова вводятся более жесткие ограничения.