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Отмените комендантский час! В Тбилиси прошла новая акция протеста - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (228)
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  • Проспект Руставели в центре Тбилиси - традиционное место для проведения протестных выступлений, шествий и демонстраций
  • На этот раз по проспекту в субботу вечером прошло шествие с требованием отменить комендантский час
  • В стране до сих пор действует ограничение на свободное передвижение после 9 вечера до 5 утра
  • Противники комендантского часа регулярно проводят акции протеста, принимающие разные формы
  • На этот раз участники протестного выступления пришли организованными группами к зданию Тбилисского концертного зала и оттуда устроили шествие к парламенту Грузии
  • Среди участников акции было много представителей молодежи
  • Те, кто протестует против ограничений на свободное передвижение после 9 вечера, заявляют, что не верят в эффективность такого запрета в деле борьбы с коронавирусом
  • Участие в субботнем шествии приняло около трех тысяч человек
  • Протестные выступления против ковид-ограничений, с одной стороны, не назовешь малочисленными, но с другой - и массовыми они не стали
  • Засветился на субботней акции против ковид-ограничений и лидер партии Гирчи - больше свободы! Зураб Джапаридзе
  • Примечательно, что некоторые участники протестного шествия передвигались на электроскутерах. А выше есть фото, где протестующие ехали на мотороллерах и машинах
  • Шествие также сопровождалось барабанным боем. Барабанщики на протестных выступлениях, которые создают много шума, привлекая внимание, - это стало уже традицией
  • Так протестующие и дошли до здания парламента Грузии
  • Если правительство Грузии не отменит комендантский час, участники акции обещают продолжить свои выступления
  • Однако судя по тому, что статистика заболеваемости коронавирусом в Грузии снова растет, вряд ли следует рассчитывать на то, что ограничение на передвижение после 9 вечера будет отменено
© Sputnik / Alex Shlamov
Проспект Руставели в центре Тбилиси - традиционное место для проведения протестных выступлений, шествий и демонстраций
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/04/251365384.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210404/251366181/Otmenite-komendantskiy-chas-V-Tbilisi-proshla-novaya-aktsiya-protesta---foto.html

Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против действующих в Грузии ограничений на передвижение после 9 вечера в связи с пандемией коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как протестное шествие прошло по центру Тбилиси

В Тбилиси не утихают акции протеста и выступления против действующего после 9 вечера ограничения на свободное передвижение до 5 утра. Штраф за такое нарушение составляет 2000 лари (около 600 долларов) - и уже немало людей были оштрафованы. 

Участие в акциях протеста принимают представители молодежи, а также политики, гражданские активисты и общественные деятели.

Однако правительство Грузии не спешит отменять действующий "комендантский час", а также масочный режим и ряд других ограничений. В некоторых регионах страны в связи с ростом количества зараженных COVID-19 снова вводятся более жесткие ограничения. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (228)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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