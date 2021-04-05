Весна на улицах Нью-Йорка – модные тенденции 2021 года – фото

Нью-йоркские показы мод и онлайн-презентации на весну-лето 2021 года уже завершились. Однако, не менее интересен стрит-стайл этого города. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки уличных образов одного из центров мировой индустрии моды

В этом сезоне дизайнеры предлагают нам много удобных и практичных вещей, идеально подходящих для домашнего времяпрепровождения. Это могут быть и уютные пижамы для выхода, и актуальные спортивные костюмы.

Далеко позади остались времена, когда к спортивным брюкам на выход многие относились как к чему-то безвкусному. Появилось даже название этому явлению "спорт-шик".