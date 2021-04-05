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Весна на улицах Нью-Йорка – модные тенденции 2021 года – фото

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  • Витрина магазина Dolce & Gabbana в Нью-Йорке
  • Покупатели проходят мимо витрины магазина на Манхэттене
  • Девушка выходит из подземки
  • Витрина магазина Macy в Нью-Йорке
  • Мужчина фотографирует витрину магазина Zara
  • Модница на улице Нью-Йорка
  • Модели Chris Lavish и Olya Smith на улице Нью-Йорка
  • Ребенок смотрит на витрину магазина в Нью-Йорке
© REUTERS / Caitlin Ochs
Витрина магазина Dolce & Gabbana в Нью-Йорке
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210405/251371880/vesna-na-ulitsakh-niu-iorka-modnye-tendentsyy-na-2021-goda-foto.html

Нью-йоркские показы мод и онлайн-презентации на весну-лето 2021 года уже завершились. Однако, не менее интересен стрит-стайл этого города. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки уличных образов одного из центров мировой индустрии моды

В этом сезоне дизайнеры предлагают нам много удобных и практичных вещей, идеально подходящих для домашнего времяпрепровождения. Это могут быть и уютные пижамы для выхода, и актуальные спортивные костюмы.

Далеко позади остались времена, когда к спортивным брюкам на выход многие относились как к чему-то безвкусному. Появилось даже название этому явлению "спорт-шик".

Теги:
фото, стиль, Мода

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