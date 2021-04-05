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Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото

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Новости Грузии в фотографиях (229)
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  • Для пришедших на вакцинирование в клинику по улице Кавтарадзе внятно указано, куда идти. Так что отговорки в расчет не принимаются – заблудиться тут практически невозможно
  • Перед вакцинацией пациенты, как правило, немного волнуются. В общем-то понять человека можно: все, конечно, будет хорошо, но прививка есть прививка
  • В начале весны в Тбилиси были холодные дни. Электронагреватели - к услугам тех, кто боится замерзнуть. Хотя очереди практически нет, и ждать не приходится – время каждого пациента расписано по минутам
  • Медики настроены очень благожелательно. Они понимают, что миссия у них крайне ответственная: не только выполнить процедуру на высоком уровне, но и добиться, чтобы все поверили – на сегодня прививка единственный эффективный способ покончить с пандемией
  • В списке на входе приведены личные данные вакцинируемого и указано точное время начала процедуры. Можно не спешить и заранее себя подготовить
  • Но прежде надо пройти температурный скрининг. Это просто – аппаратура все делает сама
  • Подробные сведения о пациенте попадают в специальную электронную базу, где их можно отыскать в считанные секунды
  • Некоторые, придя в клинику, настроены не очень решительно, но куда денешься, если передумать не позволяют дети и внуки?! Зато в конечном счете будешь их благодарить
  • Мужчинам суровой закалки не к лицу показывать, что они чего-то боятся или нервничают. В конце концов многие в жизни сталкивались с гораздо более серьезными испытаниями
  • Среди молодых, пришедших на вакцинацию, все исключительно медики. Им, в общем-то, ничего объяснять не надо
  • Врачи выделяются среди остальных невозмутимым спокойствием и уверенностью. Время у них вечно на вес золота. Даже если сами сегодня в роли пациентов
  • А на этом снимке вакцинируют самого автора фотографий. Снимал, понятно, не он, а молоденькая ассистентка. Но получилось, вроде бы, наглядно
  • Пройдя вакцинацию, можно и расслабиться
  • Но после прививки надо выждать какое-то время. Дежурный врач внимательно наблюдает, чтобы не случилось сопутствующего эффекта. Случается такое крайне редко, но перестраховаться не мешает. Заодно можно дать пациенту подробные рекомендации
  • Вот и документ! В нем указано, когда приходить за второй дозой. Волнений наверняка будет меньше
  • А дальше мир полностью откроет перед вами границы и предстанет во всей своей красе!
© Sputnik / Goga Vardzieli
Для пришедших на вакцинирование в клинику по улице Кавтарадзе внятно указано, куда идти. Так что отговорки в расчет не принимаются – заблудиться тут практически невозможно
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210405/251378804/Ya-privivki-ne-boyus-esli-nado--ukolyus-kak-v-Gruzii-prokhodit-vaktsinatsiya-foto.html

Рифма "боюсь" и "уколюсь" невольно пришла на ум в связи с кампанией по массовой вакцинации жителей Грузии от коронавируса. Кампании, выявившей как организационные просчеты, так и массу комплексов у значительной части населения. Подробнее - в материале Гоги Вардзиели

Начнем с того, что название массовая – пока, во всяком случае, она носит, скорее, как дань терминологии. С одной стороны, налицо катастрофическое отсутствие нужного количества доз, которые поставляются из-за рубежа. С другой – не менее катастрофическое отсутствие желающих зарегистрироваться на прививку. То есть, и вакцины мало, и делать ее никто желанием не горит.

Вакцинация в прямом эфире: новый этап борьбы с ковидом в Грузии - видео
© Sputnik / STRINGER
Вакцинация в прямом эфире: новый этап борьбы с ковидом в Грузии – видео

Кстати, настрой этот характеризует и доблестные (безо всякой иронии) ряды наших медработников. С пандемией они сражаются мужественно и справедливо удостоились в этом деле приоритета. Тем не менее, в силу добровольности, большинство медиков истолковали его как карт-бланш. То есть, вполне в духе немедицинской общественности, пребывающей в плену у всевозможных теорий заговора, предпочли с прививками не торопиться.

Не стану гадать, оправдывает ли себя в условиях разгула пандемии принцип добровольности.

Страх перед вакциной: готовы ли жители Тбилиси делать прививки от ковида
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Alex Shlamov
Страх перед вакциной: готовы ли жители Тбилиси делать прививки от ковида

Вводя наотмашь ударившие по экономике жесткие регуляции, правительство даже из приличия не заикнулось о свободе выбора. Теперь же соответствующие ведомства стали на удивление церемонны. А ведь с вакцинацией связано не только восстановление экономической сферы, но и будущее здоровье общества и населения. И каждый обязан думать не только о себе.

Впрочем, не попытка ли это подменить понятия, прикрыть неумелую организацию поставок вакцины отсутствием у граждан желания вакцинироваться?

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Надо заметить, что для тех, кто выбрался из плена средневековых пережитков, тут обозначился, если можно так выразиться, и позитивный момент. Многие по возрастной шкале вдруг досрочно оказались в категории лиц, допущенных к прививкам.

Массовая вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik
Сколько граждан в Грузии уже вакцинировались? – последние данные

И вот, предварительно зарегистрировавшись на специальном сайте, я нетерпеливо еду в одну из специализированных клиник, где записан на столь ответственную процедуру. Из головы не выходит все тот же вынесенный в заголовок стишок: я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. Уверенный голос из детства все время его повторяет. Или я таким образом себя подбадриваю?..

Возможно. Но разве в этом кроется нечто постыдное? Напротив, кто-то предусмотрительно позаботился о том, чтобы с детства приучить меня к санитарной культуре, воспитал веру во врачей, ученых, в медицину науку. Мне и моим сверстникам сумели внушить, что отказываться от прививок и от других достижений медицинской науки – это дикость, варварство.

В Грузию доставлена первая партия вакцины Pfizer - видео
video : press-service of the Ministry of Health of Georgia
Борьба с ковидом: в Грузию доставлена первая партия вакцины Pfizer – видео

Но вдруг я заблуждаюсь и времена радикально изменились? Ведь культурный уровень и грамотность населения неизмеримо выросли. Почти каждому теперь доступен Интернет с информацией, советами и консультациями по любому вопросу. Вдобавок, в Грузии вообще царит фанатичный культ медиков и профессия врача считается самой престижной.

Может, не нужно ничего пропагандировать и разъяснять? А незатейливые детские стихи о том, что надо мыть руки, чистить зубы и не бояться уколов – это атавизм, пережиток? Ненужная трата времени и творческих сил?

Но откуда тогда рождаются все эти слухи, страхи, мистические наслоения вокруг того же вируса? Вокруг вакцин, на создание которых брошены лучшие умы человечества? Почему дикое средневековье берет верх над элементарным голосом разума?

В Ахалцихе медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса - видео
© Sputnik / STRINGER
Медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса в Ахалцихе на юге Грузии - видео

Да мы, похоже, решили, что когда дело касается нашего здоровья, никому ничего не надо объяснять и внушать. Нужно лишь бросить клич. Мы перестали давать людям исключительно важные для них ориентиры. А тем временем, кое-кто зарабатывает на дешевых сенсациях, увлекательно рисует картину, как рядом, образно говоря, бродят привидения.

Впрочем, не исключено, что все это неспроста. И, тут замешаны гораздо более сложные социальные механизмы. Ведь раз значительная часть общества охотно верит, что, скажем, в вакцину встроены микрочипы, которые станут нами управлять. Что препараты сживут со света людей преклонного возраста, чтобы сэкономить на пенсиях и пр.

Вакцинация препаратом Pfizer
© REUTERS / LUCY NICHOLSON
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Пока ясно одно: в ситуации, возникшей в результате пандемии, вакцины вполне могут стать оружием политического давления. Вернее, не сами вакцины, а процесс их производства, продажи и распределения между. Хотя непосредственно к вакцинации это отношения не имеет. И потому я еще раз повторяю сам себе, что прививки не боюсь и готов уколоться…

Не знаю как с импортом препаратов, но в клинике, надо заметить, царит порядок. Процесс организован на высоком уровне. Народ в очереди не толпится. Тем не менее, пред входом установлены электронагреватели: как-никак среди посетителей, наряду с медиками, немало людей солидного возраста. По протоколу задействованы меры безопасности – покинуть клинику разрешено только через 45 минут после прививки. Все это время граждане находятся под присмотром специалиста.

В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео
video : press-service of Ministry of Health, Labour and Social Affairs of Georgia
В Грузию доставлена первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca - видео

Как у меня заведено в подобных случаях, я пришел на полчаса раньше назначенного часа… И столкнулся с еще одним моментом – затрудняюсь оценить, насколько отрадным. Смотря как посмотреть. Только подошел отметиться, а мне предлагают: кабинет свободен, если угодно, можете не ждать.

Естественно, ждать я не стал, и встретили меня очень благожелательно. Не вызывало сомнений – вокруг профессионалы, отлично знающие свое дело. Укола не почувствовал, так что в стихотворении, даже если оно было написано по заказу, все верно: прививки бояться не надо. Однако осадок остался, и по совершенно не зависящей от медиков причине.

Вакцинация от коронавируса
© photo: Sputnik / Gustavo Valiente
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То, что меня пропустили вне очереди, означало: кто-то, и судя по интервалу не один, записался на прививку, но в последний момент передумал. Возможно, поддался страхам или слухам – в душу каждому не заглянешь. Обидно. Ведь каждый просвещенный человек знает: именно вакцины избавили человечество от многих страшных напастей.

К сожалению, действуя в угоду собственному эгоизму, далеко не все думают о том, что смысл и успех вакцинации именно в том, чтобы привить практически всех… Как говорят эпидемиологи, только так можно победить коронавирус. Иначе он продолжит свое распространение.

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Новости Грузии в фотографиях (229)
Теги:
Тбилиси, новости в фотографиях, фотография, фото, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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