Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото

Рифма "боюсь" и "уколюсь" невольно пришла на ум в связи с кампанией по массовой вакцинации жителей Грузии от коронавируса. Кампании, выявившей как организационные просчеты, так и массу комплексов у значительной части населения. Подробнее - в материале Гоги Вардзиели

Начнем с того, что название массовая – пока, во всяком случае, она носит, скорее, как дань терминологии. С одной стороны, налицо катастрофическое отсутствие нужного количества доз, которые поставляются из-за рубежа. С другой – не менее катастрофическое отсутствие желающих зарегистрироваться на прививку. То есть, и вакцины мало, и делать ее никто желанием не горит.

Кстати, настрой этот характеризует и доблестные (безо всякой иронии) ряды наших медработников. С пандемией они сражаются мужественно и справедливо удостоились в этом деле приоритета. Тем не менее, в силу добровольности, большинство медиков истолковали его как карт-бланш. То есть, вполне в духе немедицинской общественности, пребывающей в плену у всевозможных теорий заговора, предпочли с прививками не торопиться.

Не стану гадать, оправдывает ли себя в условиях разгула пандемии принцип добровольности.

Вводя наотмашь ударившие по экономике жесткие регуляции, правительство даже из приличия не заикнулось о свободе выбора. Теперь же соответствующие ведомства стали на удивление церемонны. А ведь с вакцинацией связано не только восстановление экономической сферы, но и будущее здоровье общества и населения. И каждый обязан думать не только о себе.

Впрочем, не попытка ли это подменить понятия, прикрыть неумелую организацию поставок вакцины отсутствием у граждан желания вакцинироваться?

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Надо заметить, что для тех, кто выбрался из плена средневековых пережитков, тут обозначился, если можно так выразиться, и позитивный момент. Многие по возрастной шкале вдруг досрочно оказались в категории лиц, допущенных к прививкам.

И вот, предварительно зарегистрировавшись на специальном сайте, я нетерпеливо еду в одну из специализированных клиник, где записан на столь ответственную процедуру. Из головы не выходит все тот же вынесенный в заголовок стишок: я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. Уверенный голос из детства все время его повторяет. Или я таким образом себя подбадриваю?..

Возможно. Но разве в этом кроется нечто постыдное? Напротив, кто-то предусмотрительно позаботился о том, чтобы с детства приучить меня к санитарной культуре, воспитал веру во врачей, ученых, в медицину науку. Мне и моим сверстникам сумели внушить, что отказываться от прививок и от других достижений медицинской науки – это дикость, варварство.

Но вдруг я заблуждаюсь и времена радикально изменились? Ведь культурный уровень и грамотность населения неизмеримо выросли. Почти каждому теперь доступен Интернет с информацией, советами и консультациями по любому вопросу. Вдобавок, в Грузии вообще царит фанатичный культ медиков и профессия врача считается самой престижной.

Может, не нужно ничего пропагандировать и разъяснять? А незатейливые детские стихи о том, что надо мыть руки, чистить зубы и не бояться уколов – это атавизм, пережиток? Ненужная трата времени и творческих сил?

Но откуда тогда рождаются все эти слухи, страхи, мистические наслоения вокруг того же вируса? Вокруг вакцин, на создание которых брошены лучшие умы человечества? Почему дикое средневековье берет верх над элементарным голосом разума?

Да мы, похоже, решили, что когда дело касается нашего здоровья, никому ничего не надо объяснять и внушать. Нужно лишь бросить клич. Мы перестали давать людям исключительно важные для них ориентиры. А тем временем, кое-кто зарабатывает на дешевых сенсациях, увлекательно рисует картину, как рядом, образно говоря, бродят привидения.

Впрочем, не исключено, что все это неспроста. И, тут замешаны гораздо более сложные социальные механизмы. Ведь раз значительная часть общества охотно верит, что, скажем, в вакцину встроены микрочипы, которые станут нами управлять. Что препараты сживут со света людей преклонного возраста, чтобы сэкономить на пенсиях и пр.

Пока ясно одно: в ситуации, возникшей в результате пандемии, вакцины вполне могут стать оружием политического давления. Вернее, не сами вакцины, а процесс их производства, продажи и распределения между. Хотя непосредственно к вакцинации это отношения не имеет. И потому я еще раз повторяю сам себе, что прививки не боюсь и готов уколоться…

Не знаю как с импортом препаратов, но в клинике, надо заметить, царит порядок. Процесс организован на высоком уровне. Народ в очереди не толпится. Тем не менее, пред входом установлены электронагреватели: как-никак среди посетителей, наряду с медиками, немало людей солидного возраста. По протоколу задействованы меры безопасности – покинуть клинику разрешено только через 45 минут после прививки. Все это время граждане находятся под присмотром специалиста.

Как у меня заведено в подобных случаях, я пришел на полчаса раньше назначенного часа… И столкнулся с еще одним моментом – затрудняюсь оценить, насколько отрадным. Смотря как посмотреть. Только подошел отметиться, а мне предлагают: кабинет свободен, если угодно, можете не ждать.

Естественно, ждать я не стал, и встретили меня очень благожелательно. Не вызывало сомнений – вокруг профессионалы, отлично знающие свое дело. Укола не почувствовал, так что в стихотворении, даже если оно было написано по заказу, все верно: прививки бояться не надо. Однако осадок остался, и по совершенно не зависящей от медиков причине.

То, что меня пропустили вне очереди, означало: кто-то, и судя по интервалу не один, записался на прививку, но в последний момент передумал. Возможно, поддался страхам или слухам – в душу каждому не заглянешь. Обидно. Ведь каждый просвещенный человек знает: именно вакцины избавили человечество от многих страшных напастей.

К сожалению, действуя в угоду собственному эгоизму, далеко не все думают о том, что смысл и успех вакцинации именно в том, чтобы привить практически всех… Как говорят эпидемиологи, только так можно победить коронавирус. Иначе он продолжит свое распространение.