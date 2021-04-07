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Ночь на Красной планете: вертолет Ingenuity высадился на Марсе

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  • На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале
  • Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки
  • Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом
  • Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию
  • На компактный аппарат весом меньше двух килограмм исследователи возлагают большие надежды
  • Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса
  • В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки
  • А потом можно ждать и первого полета Ingenuity
На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/07/251391324.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210407/251391817/noch-na-krasnoy-planete-vertolet-Ingenuity-vysadilsya-na-marse.html

Первый марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") начал осваиваться на Марсе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки космической миссии

Мини-вертолет NASA успешно высадился на поверхности Красной планеты и готовится к своему первому полету. В космическом агентстве представили первые снимки уникального события.

Сверхлегкий летательный аппарат был прикреплен к брюху марсохода Perseverance, который сел на Марс еще 18 февраля. После 400 миллионов километров он отделился от своего доставщика, приземлившись с высоты 10 сантиметров на поверхность Красной планеты.

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Теги:
NASA, Космос, новости в фотографиях, фото, вертолеты, наука, Марс

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