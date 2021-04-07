Ночь на Красной планете: вертолет Ingenuity высадился на Марсе

Первый марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") начал осваиваться на Марсе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки космической миссии

Мини-вертолет NASA успешно высадился на поверхности Красной планеты и готовится к своему первому полету. В космическом агентстве представили первые снимки уникального события.

Сверхлегкий летательный аппарат был прикреплен к брюху марсохода Perseverance, который сел на Марс еще 18 февраля. После 400 миллионов километров он отделился от своего доставщика, приземлившись с высоты 10 сантиметров на поверхность Красной планеты.

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