Ночь на Красной планете: вертолет Ingenuity высадился на Марсе

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Первый марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") начал осваиваться на Марсе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки космической миссии
Мини-вертолет NASA успешно высадился на поверхности Красной планеты и готовится к своему первому полету. В космическом агентстве представили первые снимки уникального события.
Сверхлегкий летательный аппарат был прикреплен к брюху марсохода Perseverance, который сел на Марс еще 18 февраля. После 400 миллионов километров он отделился от своего доставщика, приземлившись с высоты 10 сантиметров на поверхность Красной планеты.
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