17:42 08 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0585
  • 100 RUB4.3970
  • USD3.4134
Поиск
Фото

Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото

Получить короткую ссылку
13 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Банвол и Бакджи - два маленьких острова, которые находятся в 6 часах езды от столицы Южной Кореи Сеула
  • Их называют фиолетовыми островами, ведь крыши зданий, мостики и общественные пространства здесь окрашены в красивый лавандовый оттенок
  • На острова можно добраться только пешком и на велосипедах: автомобилям сюда путь закрыт
  • Прогулка по живописным местам является платной, но деньги не взимаются, если гости одеты в фиолетовые вещи
  • Также здесь можно переночевать в фиолетовых отелях и поесть в ресторане, где подают фиолетовые блюда
  • Идея ребрендинга Банвола и Бакджи появилась у корейского правительства в 2015 году. К 2020-му в нее инвестировали $4,25 млн.
  • Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
  • Во время пандемии фиолетовые острова находятся на пике популярности
  • С июня по август 2020 года здесь побывало более 100000 человек
  • Цветочные поля в Южной Корее
© photo: Sputnik / Ryu Seng-il
Банвол и Бакджи - два маленьких острова, которые находятся в 6 часах езды от столицы Южной Кореи Сеула
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/08/251406878.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210408/251407211/neveroyatnye-krasoty-fioletovye-ostrova-v-yuzhnoy-koree-foto.html

Внимание туристов всего мира привлекают фиолетовые острова - уникальная локация в Южной Корее. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит идеальный для фотосессий курорт

В провинции Южная Чолла Южной Кореи пару лет назад начали массово высаживать лаванду - и сорок тысяч растений вскоре добавили сказочности облику островов Банволдо и Парк-дзидо. 

Здесь также цветут императорские деревья, в фиолетовый цвет окрашены местные здания, включая отели, рестораны, комнаты отдыха, фотобудки, жилые дома и даже мост, соединяющий два острова.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Южная Корея

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото
Жаль, когда люди ведут себя некультурно - Цискаридзе о скандале с Познером, Грузии и чести
"Жаль, когда люди ведут себя некультурно" - Цискаридзе о скандале с Познером и Грузии
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться