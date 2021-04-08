Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото

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Внимание туристов всего мира привлекают фиолетовые острова - уникальная локация в Южной Корее. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит идеальный для фотосессий курорт
В провинции Южная Чолла Южной Кореи пару лет назад начали массово высаживать лаванду - и сорок тысяч растений вскоре добавили сказочности облику островов Банволдо и Парк-дзидо.
Здесь также цветут императорские деревья, в фиолетовый цвет окрашены местные здания, включая отели, рестораны, комнаты отдыха, фотобудки, жилые дома и даже мост, соединяющий два острова.
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