Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото

Внимание туристов всего мира привлекают фиолетовые острова - уникальная локация в Южной Корее. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит идеальный для фотосессий курорт

В провинции Южная Чолла Южной Кореи пару лет назад начали массово высаживать лаванду - и сорок тысяч растений вскоре добавили сказочности облику островов Банволдо и Парк-дзидо.

Здесь также цветут императорские деревья, в фиолетовый цвет окрашены местные здания, включая отели, рестораны, комнаты отдыха, фотобудки, жилые дома и даже мост, соединяющий два острова.

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