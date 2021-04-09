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Слезы, цветы, приспущенные флаги: британцы скорбят по принцу Филиппу - фото

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  • Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского 9 апреля. Сообщение о смерти британского принца были вывешены на воротах Букингемского дворца в Лондоне
  • Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филипу продлится вплоть до его похорон
  • Все флаги страны будут приспущены, новые законы приниматься не будут
  • В знак траура парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины – черные галстуки
  • Отпевание покойного, как ожидается, состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдет в военном стиле
  • Из-за коронавируса похороны принца Филиппа пройдут в узком кругу
  • Присутствовать будут лишь родственники и ближайшие друзья королевской семьи
  • Публичного прощания с герцогом Эдинбургским не будет по причине действующих в Великобритании ограничений на проведение массовых мероприятий
  • Сейчас тело герцога Эдинбургского покоится в Виндзорском замке, его похоронят в часовне Святого Георгия
  • Национальный траур длится восемь дней
  • Траур королевской семьи продлится 30 дней, после чего королева Великобритании вернется к своим обязанностям
  • Принц Филипп поддерживал королеву на протяжении 65 лет и сложил с себя королевские обязанности в августе 2017 года в возрасте 96 лет, с тех пор оставаясь вне поля зрения
© REUTERS / Ian West
Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского 9 апреля. Сообщение о смерти британского принца были вывешены на воротах Букингемского дворца в Лондоне
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210409/251422728/slexy-tsvety-prisuspushennye-flagi-britantsy-skorbyat-po-printsu-filippu.html

Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II. Смотрите в фотоленте Sputnik, как скорбит Британия

В Великобритании объявлен траур. Приспущены государственные флаги. В первую очередь это было сделано над Букингемским дворцом - главной резиденцией британских монархов.

Герцог Эдинбургский не дожил всего лишь двух месяцев до своего столетия. Их союз с Елизаветой II длился 73 года.

Принц Филипп - сын греческого и датского принца Филиппа. Он стал военным Королевского флота в 1939 году. В 1947 году Филипп взял британскую фамилию, чтобы продолжить карьеру во флоте; он стал Маунтбаттеном - такова была фамилия его родственников по матери. После свадьбы провозглашен Герцогом Эдинбургским.

С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились, Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном. После свадьбы его провозгласили Герцогом Эдинбургским.

У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Англия

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