Слезы, цветы, приспущенные флаги: британцы скорбят по принцу Филиппу - фото

Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II. Смотрите в фотоленте Sputnik, как скорбит Британия

В Великобритании объявлен траур. Приспущены государственные флаги. В первую очередь это было сделано над Букингемским дворцом - главной резиденцией британских монархов.

Герцог Эдинбургский не дожил всего лишь двух месяцев до своего столетия. Их союз с Елизаветой II длился 73 года.

Принц Филипп - сын греческого и датского принца Филиппа. Он стал военным Королевского флота в 1939 году. В 1947 году Филипп взял британскую фамилию, чтобы продолжить карьеру во флоте; он стал Маунтбаттеном - такова была фамилия его родственников по матери. После свадьбы провозглашен Герцогом Эдинбургским.

С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились, Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном. После свадьбы его провозгласили Герцогом Эдинбургским.

У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.