Победа сборной Грузии: на пути к ЕВРО-2022 по футзалу - фото

Сборная Грузии по футзалу одержала победу над командой Франции со счетом 3:2 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошла важная игра для грузинской команды в Тбилиси

После этой победы сборная Грузии, набрав 10 очков, гарантировала себе второе место в группе и с большой долей вероятности автоматически квалифицируется на ЕВРО-2022. Победе грузинской команды радовались болельщики, которых допустили на игру.

Заключительный матч отборочного турнира ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет на выезде 12 апреля против России, которая уже вышла на ЧЕ с первого места в группе. В случае, если грузинские футболисты сумеют сыграть вничью или же кто-то из конкурентов потеряет очки, команда Автандила Асатиани впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.