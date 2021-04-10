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Победа сборной Грузии: на пути к ЕВРО-2022 по футзалу - фото

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Новости Грузии в фотографиях (230)
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  • Сборная Грузии по футзалу сумела одержать победу над командой Франции со счетом 3:2
  • Это была важная игра, которая носила решающий характер
  • От исхода матча зависело, попадет ли Грузия на ЕВРО-2022. Кстати, все голы были забиты в первой половине игры
  • И теперь у грузинской команды есть все шансы попасть на континентальное первенство
  • Хотя еще рано расслабляться, впереди еще сложный матч со сборной России
  • Но грузинские болельщики верят в успех своей команды. Стоит отметить, что за все последнее время проведения матчей по футзалу во время пандемии коронавируса, эта игра прошла со зрителями
  • Радости грузинских игроков, которые одержали победу над французами, не было предела
  • После победы над командой Франции у сборной Грузии 10 очков и второе место в отборочной группе к ЕВРО-2022
  • Можно сказать, что после этой победы грузинская команда с большой долей вероятности автоматически квалифицируется на ЕВРО-2022
  • Но все окончательно решится в ближайшее время
  • Согласно регламенту отборочного турнира, в котором принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп, в финальную часть чемпионата Европы выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022
  • На данный момент сборная Грузии уже опережает Венгрию, которая после пяти отборочных матчей набрала всего шесть очков. Заключительный матч отборочного турнира ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет на выезде 12 апреля против России, которая уже вышла на ЧЕ с первого места в группе
© Sputnik / Alex Shlamov
Сборная Грузии по футзалу сумела одержать победу над командой Франции со счетом 3:2
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210410/251423818/Pobeda-sbornoy-Gruzii-na-puti-k-Evro-2022-po-futzalu---foto.html

Сборная Грузии по футзалу одержала победу над командой Франции со счетом 3:2 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошла важная игра для грузинской команды в Тбилиси

После этой победы сборная Грузии, набрав 10 очков, гарантировала себе второе место в группе и с большой долей вероятности автоматически квалифицируется на ЕВРО-2022. Победе грузинской команды радовались болельщики, которых допустили на игру.

Матч между сборными Грузии и Франции по футзалу 9 апреля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Сборная Грузии по футзалу обыграла Францию в отборочном матче ЕВРО-2022

Заключительный матч отборочного турнира ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет на выезде 12 апреля против России, которая уже вышла на ЧЕ с первого места в группе. В случае, если грузинские футболисты сумеют сыграть вничью или же кто-то из конкурентов потеряет очки, команда Автандила Асатиани впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

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Новости Грузии в фотографиях (230)
Теги:
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