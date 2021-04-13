Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото

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Новую статую Христа, которая будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, строят в городе Энкантадо на юге Бразилии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки нового памятника культуры
Работа над новой статуей, которая станет третьей по высоте статуей Христа в мире, идет уже два года. Стоимость проекта – около трехсот пятидесяти тысяч долларов.
Высота статуи будет составлять 43 метра с пьедесталом, размах рук – 36 метров. Также планируется установить лифт, который будет доставлять туристов на смотровую площадку на высоте 40 метров в районе груди Христа.