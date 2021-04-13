12:27 13 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0798
  • 100 RUB4.4334
  • USD3.4232
Поиск
Фото

Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото

Получить короткую ссылку
24 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Новая 43-метровая статуя Христа станет третьей по высоте в мире
  • Она будет уступать в размерах только памятникам в Индонезии, высота которого составляет 52,55 метра, и в Польше - 52,5 метра
  • Для туристов внутри сооружения строители возведут лифт, который сможет доставить посетителей на смотровую площадку на высоту 40 метров
  • Строительными работами руководит Ассоциация друзей Христа вместе с сыном бывшего мэра Гилсоном Конзатти
  • Проект финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний
  • Ожидается, что строительство статуи будет завершено в 2021 году
© AFP / Silvio Avila
Новая 43-метровая статуя Христа станет третьей по высоте в мире
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0d/251445129.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210413/251445518/stroitelstvo-tretiey-v-mire-po-velichine-statui-khrista-v-brazilii-foto.html

Новую статую Христа, которая будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, строят в городе Энкантадо на юге Бразилии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки нового памятника культуры

Работа над новой статуей, которая станет третьей по высоте статуей Христа в мире, идет уже два года. Стоимость проекта – около трехсот пятидесяти тысяч долларов.

Высота статуи будет составлять 43 метра с пьедесталом, размах рук – 36 метров. Также планируется установить лифт, который будет доставлять туристов на смотровую площадку на высоте 40 метров в районе груди Христа.

 

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая статуя Христа в городе Энкантадо
Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото
Космонавты поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос
Космонавты поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос
Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться