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Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото

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  • В американском штате Миннесота вечером в минувшее воскресенье, произошли столкновения демонстрантов с правоохранительными органами
  • Акции протестов начались после нового инцидента с гибелью 20-летнего афроамериканца в результате ранения полицейским
  • Сотни людей собрались возле полицейского участка в районе Бруклин-Сентер к северо-западу от Миннеаполиса, чтобы выразить свое возмущение
  • Для разгона протестующих полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты
  • Не менее двух человек были ранены резиновыми пулями
  • Некоторые протестующие забрасывали камнями полицейские автомобили
  • В ходе беспорядков в Бруклин-Сентре было арестовано 40 человек
  • Мэр Бруклин-Сентера Майк Элиотт призвали обе стороны проявлять сдержанность
  • Вызванные инцидентом акции протеста прошли по всей стране
  • Президент США Джо Байден призвал к миру и спокойствию
  • Вопрос в том, был ли это несчастный случай или намеренное действие? Это предстоит определить в ходе полномасштабного расследования, - заявил глава государства
  • Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта
© REUTERS / Nick Pfosi
В американском штате Миннесота вечером в минувшее воскресенье, произошли столкновения демонстрантов с правоохранительными органами
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Sputnik Грузия
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В Миннесоте поднялась новая волна беспорядков на фоне убийства полицейским чернокожего мужчины двадцати лет. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций

После сообщения полиции Миннесоты о том, что сотрудница правоохранительных органов в ходе задержания перепутала электрошокер с пистолетом и выпустила несколько пуль в афроамериканца Данте Райта, в штате вспыхнули акции протеста.

Акции прошли в городе Бруклин-Сентер, штат Миннеаполис, полиция задержала не менее 40 протестующих, несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали.

 

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Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото
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