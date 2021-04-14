Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото

В Миннесоте поднялась новая волна беспорядков на фоне убийства полицейским чернокожего мужчины двадцати лет. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций

После сообщения полиции Миннесоты о том, что сотрудница правоохранительных органов в ходе задержания перепутала электрошокер с пистолетом и выпустила несколько пуль в афроамериканца Данте Райта, в штате вспыхнули акции протеста.

Акции прошли в городе Бруклин-Сентер, штат Миннеаполис, полиция задержала не менее 40 протестующих, несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали.