Сражение за Риони: противники Намахвани ГЭС не отступают – фото

Протесты против строительства Намахвани ГЭС на реке Риони не стихают. В последние дни ситуация обострилась. Подробнее – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а контракт с турецкой компанией ENKA расторгнут.

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Протестующие считают, что ГЭС может оказать разрушительное воздействие на окружающую среду и привести к экологической катастрофе. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз его перепроверить. Но о расторжении контракта по строительству ГЭС речь на данном этапе не идет.