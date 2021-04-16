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Сражение за Риони: противники Намахвани ГЭС не отступают – фото

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  • В последние дни ситуация вокруг строительства Намахвани ГЭС стала темой номер один в грузинских СМИ - к протестам присоединяются представители разных слоев общества
  • Вместо одних палаток протестующих, которые ранее убрала полиция близ места строительства, появились другие
  • Участники протестов не собираются их прекращать и приготовились к многодневной осаде
  • Дорогу к месту стройки перегородили железными щитами, теперь протестующие митингуют там. А в целом протесты против Намахвани ГЭС продолжаются уже несколько месяцев
  • Однако акции, как кажется, охватили весь регион Имерети. В центре Кутаиси состоялось уже немало протестных выступлений против Намахвани ГЭС
  • Один из самых активных противников строительства - Варлам Голетиани, выступает в Кутаиси на митинге
  • Кроме митингов в Кутаиси на центральной площади города, протестующие неоднократно проводили различные шествия
  • Объектами выражения протеста становились различные государственные учреждения и административные здания. На фото - здание мэрии Кутаиси, где находится и региональная администрация
  • А тут противники Намахвани ГЭС протестуют у здания суда в Кутаиси, требуя освобождения своих сторонников, ранее задержанных полицией за неподчинение требованиям органов правопорядка
  • Участие в акциях протеста против строительства Намахвани ГЭС принимают от нескольких сотен до нескольких тысяч человек
  • Накануне усиленные наряды полиции и службы охраны были сосредоточены на дороге, ведущей к месту строительства Намахвани ГЭС
  • Пока у Намахвани готовились отразить наступление противников строительства, акция протеста против ГЭС прошла в Тбилиси - ее устроили курьеры служб доставки, выразившие свою поддержку акциям против строительства гидроэлектростанции
  • На акции протеста близ места строительства Намахвани ГЭС тем временем даже побывали представители православного духовенства
  • Власти давно предлагали протестующим встретится и все обсудить. Накануне первый раунд таких переговоров состоялся в здании мэрии Кутаиси
  • Самый главный итог переговоров - то, что они состоялись и стороны договорились продолжить такие встречи
© Sputnik / STRINGER
В последние дни ситуация вокруг строительства Намахвани ГЭС стала темой номер один в грузинских СМИ - к протестам присоединяются представители разных слоев общества
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0f/251474344.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210416/251478622/Srazhenie-za-Rioni-protivniki-Namakhvani-GES-ne-otstupayut---foto.html

Протесты против строительства Намахвани ГЭС на реке Риони не стихают. В последние дни ситуация обострилась. Подробнее – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а контракт с турецкой компанией ENKA расторгнут.

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Протестующие считают, что ГЭС может оказать разрушительное воздействие на окружающую среду и привести к экологической катастрофе. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз его перепроверить. Но о расторжении контракта по строительству ГЭС речь на данном этапе не идет.

Теги:
фото, энергетика, Акция протеста, Акции протеста, Протест, ГЭС, Грузия

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