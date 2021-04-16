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Серия фотокора РИА Новости завоевала "золото" на World Press Photo-2021

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  • Житель Бердзора Акоп Терсян смотрит в окно своего дома
  • Горящий дом в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха. Согласно мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, Кельбаджарский район перешел под контроль Азербайджанских властей
© photo: Sputnik / Валерий Мельников
Местный житель Анушаван стоит в гранатовом саду во дворе своего
дома. В его руке старый автомат Калашникова, который остался у него с первой карабахской войны
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/10/251481952.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210416/251482629/seria-fotokora-ria-novosti-zavoevala-zoloto-na-world-press-photo-2021.html

Работы фотокорреспондента РИА Новости признаны лучшими на конкурсе World Press Photo 2021. Смотрите в фотоленте Sputnik серию фотографий Валерия Мельникова, снятых во время войны осенью 2020 года в Нагорном Карабахе

Лучшей в категории "Главные новости/Серии" (General News/Stories) ведущей фотографической премии мира World Press Photo в 2021 году стала серия специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова. Завоевавшая в этой категории золото фотоистория "Потерянный рай" (Paradise Lost) была снята Мельниковым в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре - ноябре 2020 года.

Победа Мельникова была объявлена на сайте премии в вместе с другими победителями World Press Photo 2021 в восьми категориях. Обладатели четырех высших наград World Press Photo в 2021 году - "Фотоистория года" (The World Press Photo Story) и "Фотография года" (The World Press Photo of the Year), в которых в том числе была номинирована серия Мельникова, "Интерактив года" (The World Press Photo Interactive of the Year), "Онлайн-видео года" (The World Press Photo Online Video of the Year) - будут названы в ходе онлайн-трансляции, которая стартует 15 апреля.

Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе летом 2014 года завоевала "золото" в категории "Долгосрочные проекты" (Long Term Projects).  Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте - "Под землей" (Underground), рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны" по определению самого автора, - объединила в себе фото, видео и аудио, и завоевала в 2018 году "серебро" в категории "История в цифровом формате/Короткий метр" (Digital Storytelling/Short Form).

Теги:
новости в фотографиях, фотография, Фотоконкурс, Конкурс

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