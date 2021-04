Серия фотокора РИА Новости завоевала "золото" на World Press Photo-2021

Лучшей в категории "Главные новости/Серии" (General News/Stories) ведущей фотографической премии мира World Press Photo в 2021 году стала серия специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова. Завоевавшая в этой категории золото фотоистория "Потерянный рай" (Paradise Lost) была снята Мельниковым в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре - ноябре 2020 года.

Победа Мельникова была объявлена на сайте премии в вместе с другими победителями World Press Photo 2021 в восьми категориях. Обладатели четырех высших наград World Press Photo в 2021 году - "Фотоистория года" (The World Press Photo Story) и "Фотография года" (The World Press Photo of the Year), в которых в том числе была номинирована серия Мельникова, "Интерактив года" (The World Press Photo Interactive of the Year), "Онлайн-видео года" (The World Press Photo Online Video of the Year) - будут названы в ходе онлайн-трансляции, которая стартует 15 апреля.

Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе летом 2014 года завоевала "золото" в категории "Долгосрочные проекты" (Long Term Projects). Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте - "Под землей" (Underground), рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны" по определению самого автора, - объединила в себе фото, видео и аудио, и завоевала в 2018 году "серебро" в категории "История в цифровом формате/Короткий метр" (Digital Storytelling/Short Form).