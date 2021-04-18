Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари после страшного пожара - фото

Спустя два года после страшного пожара, который едва не уничтожил одну из главных достопримечательностей Парижа - собор Парижской Богоматери - все еще идет процесс восстановления здания. Смотрите в фотоленте Sputnik, как сейчас выглядит памятник архитектуры

В 2019 году собор Парижской Богоматери в центре Парижа серьезно пострадал в страшном пожаре. Но уже тогда власти Франции сказали, что сделают все, чтобы восстановить Нотр-Дам.

На реконструкцию здания было собрано 830 миллионов евро пожертвований. И рабочие сейчас ведут скрупулезную работу по реставрации.

Два года назад люди с ужасом смотрели на то, как полыхает здание с многовековой историей. Теперь мы смотрим на то, как восстанавливают этот памятник архитектуры.