Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари после страшного пожара - фото

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Спустя два года после страшного пожара, который едва не уничтожил одну из главных достопримечательностей Парижа - собор Парижской Богоматери - все еще идет процесс восстановления здания. Смотрите в фотоленте Sputnik, как сейчас выглядит памятник архитектуры
В 2019 году собор Парижской Богоматери в центре Парижа серьезно пострадал в страшном пожаре. Но уже тогда власти Франции сказали, что сделают все, чтобы восстановить Нотр-Дам.
На реконструкцию здания было собрано 830 миллионов евро пожертвований. И рабочие сейчас ведут скрупулезную работу по реставрации.
Два года назад люди с ужасом смотрели на то, как полыхает здание с многовековой историей. Теперь мы смотрим на то, как восстанавливают этот памятник архитектуры.