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Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари после страшного пожара - фото

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  • Два года спустя после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери полным ходом идут работы по подготовке к его реконструкции
  • Чтобы восстановить Собор Парижской Богоматери с исторической точностью, нужна дубовая древесина
  • По договоренности, половина необходимых для реконструкции деревьев передается лесными хозяйствами, принадлежащими государству
  • А другая половина - владельцами частных лесных угодий
  • После вырубки стволы необходимо в течение 12-18 месяцев сушить - до тех пор, пока влага, содержащаяся в древесине, не испарится примерно на 30 процентов
  • Власти предполагают, что знаменитая церковь откроется, как и запланировано, в 2024 году
  • Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове также допускает, что для проведения месс, а также для посетителей храм частично откроется уже через три года
  • В то же время, священнослужитель не исключает, что строительной площадкой Нотр-Дам будет оставаться еще долго
  • Вполне возможно, что полное восстановление храма займет не менее 15-20 лет
  • Бегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации
© REUTERS / Benoit Tessier
Два года спустя после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери полным ходом идут работы по подготовке к его реконструкции
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210418/251497786/kak-prokhodit-restavratsya-notr-dam-de-pari-posle-strashnogo-pozhara-foto.html

Спустя два года после страшного пожара, который едва не уничтожил одну из главных достопримечательностей Парижа - собор Парижской Богоматери - все еще идет процесс восстановления здания. Смотрите в фотоленте Sputnik, как сейчас выглядит памятник архитектуры

В 2019 году собор Парижской Богоматери в центре Парижа серьезно пострадал в страшном пожаре. Но уже тогда власти Франции сказали, что сделают все, чтобы восстановить Нотр-Дам.

На реконструкцию здания было собрано 830 миллионов евро пожертвований. И рабочие сейчас ведут скрупулезную работу по реставрации.

Два года назад люди с ужасом смотрели на то, как полыхает здание с многовековой историей. Теперь мы смотрим на то, как восстанавливают этот памятник архитектуры.

 

Теги:
туристические достопримечательности, новости в фотографиях, фото, Собор Парижской Богоматери, Франция, Париж

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