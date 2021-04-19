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Аэропорт в Кутаиси заработал: пассажиров впервые доставил лайнер Airbus A321neo – фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (231)
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  • Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели вновь заработал после начала пандемии коронавируса
  • И еще новость - аэропорт впервые за всю свою историю принял самолет Airbus A321neo
  • Авиалайнер компании WizzAir доставил в Кутаиси 180 пассажиров из Варшавы
  • Самолет Airbus A321neo экономит 20% топлива и благодаря новым технологиям, значительно сокращает негативное воздействие на окружающую среду в отличие от лайнеров старого поколения. В нем на 50% сокращен шум двигателей
  • В аэропорту Кутаиси все подготовили к приему пассажиров и выполнению международных рейсов
  • Персонал аэропорта все время после начала пандемии был наготове, ожидая начала возобновления авиасообщения с другими странами
  • Теперь за рейсами из Варшавы и Вильнюса должно возобновиться авиасообщение с Ригой и Дортмундом
  • При этом все зависит от эпидемиологической ситуации - если опасность коронавируса будет снижаться, количество рейсов возрастет. Или же будет сокращено, если положение ухудшится
  • В аэропорту предусмотрены все меры безопасности из-за пандемии
  • В помещениях Кутаисского аэропорта соблюдается санитарный контроль, а также необходимая социальная дистанция. Обязательно ношение масок
  • В Кутаисском аэропорту также проводится дезинфекция помещений
  • Кстати, первые пассажиры, покидающие Грузию и улетающие в Европу, уже воспользовались услугами Кутаисского аэропорта
© Sputnik / STRINGER
Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели вновь заработал после начала пандемии коронавируса
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210419/251503036/Aeroport-v-Kutaisi-zarabotal-passazhirov-vpervye-dostavil-Airbus-A321neo---foto.html

Аэропорт Кутаиси возобновил работу и принял первый рейс Wizz Air из Варшавы. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как аэропорт работает в условиях пандемии коронавируса

Хорошая новость – международный аэропорт им. Давида Агмашенебели в Кутаиси снова заработал! А вторая новость – аэропорт впервые за всю историю своего существования принял самолет Airbus A321neo.

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После начала пандемии коронавируса в аэропорту Кутаиси были приняты только спецрейсы из Европы, которые вывозили граждан Грузии. Теперь в Кутаиси будут летать самолеты из Вильнюса и Варшавы.

В апреле рейсы будут выполняться в неделю один раз, а с мая авиакомпания Wizz Air планирует летать в Ригу и Дортмунд. Количество рейсов будет увеличиваться или сокращаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (231)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, новости в фотографиях, фотография, фото, туризм, туризм в Грузии, Аэропорт Кутаиси, Аэропорт, Кутаиси

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Аэропорт в Кутаиси заработал: пассажиров впервые доставил лайнер Airbus A321neo – фото
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