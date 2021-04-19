Аэропорт в Кутаиси заработал: пассажиров впервые доставил лайнер Airbus A321neo – фото

Аэропорт Кутаиси возобновил работу и принял первый рейс Wizz Air из Варшавы. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как аэропорт работает в условиях пандемии коронавируса

Хорошая новость – международный аэропорт им. Давида Агмашенебели в Кутаиси снова заработал! А вторая новость – аэропорт впервые за всю историю своего существования принял самолет Airbus A321neo.

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После начала пандемии коронавируса в аэропорту Кутаиси были приняты только спецрейсы из Европы, которые вывозили граждан Грузии. Теперь в Кутаиси будут летать самолеты из Вильнюса и Варшавы.

В апреле рейсы будут выполняться в неделю один раз, а с мая авиакомпания Wizz Air планирует летать в Ригу и Дортмунд. Количество рейсов будет увеличиваться или сокращаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.