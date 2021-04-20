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Страшный пожар в ЮАР уничтожает исторические достопримечательности – фото

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  • Пожар неподалёку от Кейптауна вспыхнул 18 апреля
  • Сгорела библиотека Кейптаунского университета, огонь охватил и кампус, после чего студентов начали эвакуировать
  • Для тушения огненной стихии были задействованы вертолеты
  • В ликвидации пожара задействованы от 4000 до 5000 пожарных, им также помогают добровольцы
  • Один из которых пострадал во время тушения лесного пожара в Кейптауне
  • Локализация пожара заняла более суток
  • Утром понедельника эвакуировали несколько тысяч жителей пригородов Кейптауна, поскольку огонь подобрался близко к их домам
  • К настоящему моменту также сгорел ресторан и чайный сад, расположенный в Национальном парке Столовая гора возле мемориала Сесилу Родсу
  • Также, огонь уничтожил ветряную мельницу Мостерта в Моубрей
  • По сообщениям очевидцев, огонь разводили трое мужчин. Предположительно, одного из них уже задержали, ведутся поиски еще двух
© REUTERS / Mike Hutchings
Пожар неподалёку от Кейптауна вспыхнул 18 апреля
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210420/251514299/Strashnyy-pozhar-v-YuAR-unichtozhaet-istoricheskie-dostoprimechatelnosti--foto.html

В национальном парке ЮАР "Столовая гора" в Кейптауне вспыхнул крупный лесной пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий

Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от законодательной столицы государства Кейптаун, в воскресенье огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета, вынудив сотни студентов эвакуироваться. 

В понедельник огонь распространился на кварталы Вредехук и Ораньезихт, которые непосредственно примыкают к центру города, а также Челмсфорд.

 

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