Страшный пожар в ЮАР уничтожает исторические достопримечательности – фото

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В национальном парке ЮАР "Столовая гора" в Кейптауне вспыхнул крупный лесной пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий
Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от законодательной столицы государства Кейптаун, в воскресенье огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета, вынудив сотни студентов эвакуироваться.
В понедельник огонь распространился на кварталы Вредехук и Ораньезихт, которые непосредственно примыкают к центру города, а также Челмсфорд.