Страшный пожар в ЮАР уничтожает исторические достопримечательности – фото

В национальном парке ЮАР "Столовая гора" в Кейптауне вспыхнул крупный лесной пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий

Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от законодательной столицы государства Кейптаун, в воскресенье огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета, вынудив сотни студентов эвакуироваться.

В понедельник огонь распространился на кварталы Вредехук и Ораньезихт, которые непосредственно примыкают к центру города, а также Челмсфорд.