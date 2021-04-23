16:32 23 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1530
  • 100 RUB4.5220
  • USD3.4462
Поиск
Фото

Двухголовая змея и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards 2021

Получить короткую ссылку
4710
Новости
Все новости
Все новости
  • Победителем конкурса стал британец Том Прайс с портретом носильщика, работающего на Барабазаре в Калькутте
  • Индонезийцу Джошуа Ирванди присудили второе место за пронзительный кадр Человеческая цена COVID-19
  • Тройку победителей замкнул ирландский фотограф Джозеф-Филипп Бевиллар с портретом Кэтлин и Бриджет из общины кочевников
  • Четвертое место досталось испанскому фотографу Хавьеру Арсенильясу за Латиноамерику
  • На пятом месте оказалась работа чилийского фотографа Хавьера Вергары, посвященная протестам в Сантьяго
  • Портрет 70-летней Ньякек, идущей по затопленной улице в Южном Судане, принес британскому фотографу Питеру Кейтону почетное упоминание в конкурсе
  • Монстр, попавший в объектив Педро Луиса Ахуриагерры, отмечен почетным упоминанием жюри
  • Фестиваль, посвященный богу Халди в Индии, собирает тысячи верующих и производит грандиозное впечатление. Кадр Донелла Гумирана с празднования жюри конкурса удостоило почетного упоминания
  • Двуглавая гадюка не испугала сингапурского фотографа Чина Леонга Тео. Почетное упоминание жюри конкурса All About Photo Awards 2021
  • Табу. Кадр, удостоенный почетного упоминания жюри, Фаттах Зиноури из Тегерана сделал в домашней студии, когда работал над проектом о жизни афганских иммигрантов в Иране
  • Вьетнамский фотограф Фуок Хоай Нгуен заглянул в Сердце моря и покорил жюри конкурса. Кадр отметили почетным упоминанием
  • Яркий и графичный кадр Якуба Вавжака из Польши вошел в число лучших работ конкурса и удостоен почетного упоминания
  • Французский фотограф Орельен Мориссар, а вслед за ним и жюри не смогли пройти мимо Демонстрации протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже
  • Желание и путь красоты. Работа итальянского фотографа Умберто Вердоливы заворожила экспертов и завоевала почетное упоминание жюри All About Photo Awards 2021
  • Стихи для сестер Хардижанто Будимана из Индонезии отметили почетным упоминанием в конкурсе
Победителем конкурса стал британец Том Прайс с портретом носильщика, работающего на Барабазаре в Калькутте


https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/16/251534354.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210423/251535236/glaza-razuma-pobediteli-konkursa-all-about-photo-awards-2021.html

Жюри престижного фотоконкурса All About Photo Awards 2021 подвело итоги. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки творческого подхода и художественного мастерства авторов

Всего конкурс, который проходит уже в шестой раз, отметил 40 работ фотографов из 26 стран.

Фотография носильщика, работающего на Барабазаре в Калькутте, стала лучшим снимком 2021 года по версии конкурса All About Photo. На фотографии мужчина с огромным грузом на голове стоит так ровно, словно вовсе не ощущает его веса.

Британский фотограф Том Прайс создал целую серию портретов носильщиков Барабазара, крупнейшего оптового рынка Азии, на котором продают ткани, специи, электронику и атрибуты религиозных праздников.

Прайс специально поместил людей на фоне сюрреалистического пейзажа, чтобы подчеркнуть их опыт трудовых мигрантов, сопряженный с одиночеством, растерянностью и тоской по дому. Большинство таких носильщиков надолго покидают семью, приезжая в Калькутту в поисках заработка.

Обладателем второго места в конкурсе стал индонезийский фотограф Джошуа Ирванди. На его снимке – завернутое в пленку тело жертвы COVID-19 на больничной койке.

Третье место досталось фотографу Жозефу-Филиппу Бевилларду из Ирландии. На его снимке – две сестры из этнической группы кочевых ирландцев, известных как "ирландские путешественники". Фотограф создал серию снимков о жизни этой общины.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Фотоконкурс

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Two Headed Viper сингапурского фотографа Teo Chin Leong, высоко оцененный на конкурсе All About Photo Awards 2021
Двухголовая змея и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards 2021
Всеобщую амнистию в Грузии требуют провести родственники заключенных - видео
Из тюрьмы - на волю! Семьи заключенных в Грузии требуют амнистии - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться