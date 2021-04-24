В купальниках на лыжах, тлеющая мельница в Кейптауне и дома у обрыва – лучшие фото недели

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
Жюри престижного фотоконкурса All About Photo Awards 2021 подвело итоги. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки конкурса
Зимний курорт Гудаури – одно из самых известных в Грузии мест отдыха. В пик сезона обычно тут было не протолкнуться, ведь покататься на лыжах любят не только туристы, но и жители страны. Но пандемия коронавируса ударила и по этой сфере
В национальном парке ЮАР "Столовая гора" в Кейптауне вспыхнул крупный лесной пожар. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий
Аэропорт Кутаиси возобновил работу и принял первый рейс Wizz Air из Варшавы. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как аэропорт работает в условиях пандемии коронавируса
За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 463 пациента
Экспорт из Грузии в Китай в первом квартале 2021 года вырос на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 109,8 миллиона долларов
Большая часть антикризисного плана правительства на 2020-2021 годы направлена на туристическую отрасль, заявила министр
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