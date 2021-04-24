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В купальниках на лыжах, тлеющая мельница в Кейптауне и дома у обрыва – лучшие фото недели

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© REUTERS / Adnan Abidi
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210424/251548132/v-kupalnikakh-na-lyzhakh-tleiyshyaya-melnitsa-v-keyptaune-i-doma-u-obryva-luchshye-foto-nedeli.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

Теги:
новости в фотографиях, фото

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В купальниках на лыжах, тлеющая мельница в Кейптауне и дома у обрыва – лучшие фото недели
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