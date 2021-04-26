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Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото

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  • Военная операция в Афганистане стала самой длительной войной в истории США
  • Почти двадцать лет американские войска воевали на территории Афганистана
  • В конце ноября 2001 года в Афганистане высадился первый крупный воинский контингент США - около 1000 морских пехотинцев были вертолетами переброшены с кораблей в Аравийском море в район южнее Кандагара. Там они создали передовую оперативную базу Кэмп-Рино (Camp Rhino)
  • Борьба с талибами в то время шла ожесточенная. На фото - военнослужащие 24-го экспедиционного подразделения морской пехоты США отражают атаку сил Талибана в афганской провинции Гильменд 18 мая 2008 года
  • Служащие морской пехоты США эвакуируют раненого товарища с поля боя в провинции Кандагар, 2 октября 2010 года
  • Операция по уничтожению сил Талибана в провинции Гильменд, 9 октября 2009 года
  • Оборона командного поста американских войск в провинции Кандагар, 3 февраля 2013 года
  • Морские пехотинцы США размещают мешки с песком вокруг позиции из легких минометов на передовой. Рядом висит табличка, напоминающая всем, что силы Талибана могут быть где угодно. Юг Афганистана, 1 декабря 2001 года
  • Американцы отражают атаку сил Талибана в провинции Гильменд. Военнослужащие пытаются защитить местных жителей, попавших под обстрел. 13 февраля 2010 года
  • Оказание помощи солдату, получившему ранение, на месте взрыва в Кабуле 30 июня 2015 года
  • Обстрел позиций сил Талибана во время ночного патрулирования в провинции Кандагар американским бронетранспортером Stryker из 120-мм минометной установки. 27 апреля 2010 года
  • Американцы сбрасывают бомбы весом более 200 килограмм на позиции сил талибов в провинции Нуристан 11 июня 2012 года
  • Отражение атаки сил Талибана с помощью ответного ракетного обстрела близ оперативной базы Гамбери в провинции Лагман 31 декабря 2014 года
  • Американские солдаты из оперативной группы Mountain Warrior во время передышки между отражением атак сил Талибана в долине Пеш, провинция Кунар, 12 августа 2009 года
  • Американские солдаты следят за приближением вертолета Chinook, который летит, чтобы эвакуировать их после ночной спецоперации против сил талибов в провинции Пактика, 21 февраля 2011 года
  • Маленький Райан Лемм отдает честь во время похорон своего отца, офицера полиции Нью-Йорка Джозефа Лемма, который был убит при исполнении служебных обязанностей в Афганистане. 30 декабря 2015 года
  • Житель штата Мичиган Лесли Койер лежит у могилы своего брата Райана Койера, служившего в армии США в Ираке и Афганистане. Арлингтонское национальное кладбище в Вирджинии, 11 марта 2013 года
© REUTERS / Baz Ratner
Военная операция в Афганистане стала самой длительной войной в истории США
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210426/251562782/Amerikanskie-voyska-pokidayut-Afganistan-kak-vyglyadit-voyna---foto.html

США и НАТО приступили к выводу своих войск с ряда баз в Афганистане. Смотрите в фотоленте архивные кадры боевых действий в Афгане на протяжении последних лет

США проводят операцию в Афганистане в рамках операции "Несокрушимая свобода", начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года. Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) действуют в соответствии с резолюцией № 1386[32] Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года.

Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
© REUTERS / POOL
США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

Это самая продолжительная война в истории США и она скоро должна закончиться. Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.

Вывод войск стал возможен после того, как в 2020 году США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали в Катаре  первое за около чем 20 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В соответствии с соглашением США должны были вывести войска с территории Афганистана еще к 1 мая 2021 года.

Теги:
Война в Афганистане, международная безопасность, безопасность, НАТО, США, Афганистан

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