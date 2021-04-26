Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото

США и НАТО приступили к выводу своих войск с ряда баз в Афганистане. Смотрите в фотоленте архивные кадры боевых действий в Афгане на протяжении последних лет

США проводят операцию в Афганистане в рамках операции "Несокрушимая свобода", начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года. Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) действуют в соответствии с резолюцией № 1386[32] Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года.

Это самая продолжительная война в истории США и она скоро должна закончиться. Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.

Вывод войск стал возможен после того, как в 2020 году США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали в Катаре первое за около чем 20 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В соответствии с соглашением США должны были вывести войска с территории Афганистана еще к 1 мая 2021 года.