Мировой антирекорд смертности: в Индии не справляются с возросшей нагрузкой от COVID

Пожар в отделении интенсивной терапии городка Вирар в самом заражённом штате Индии Махараштра стал символом эпидемического взрыва. Смотрите в фотоленте Sputnik, как страна переживает очередную волну коронавируса

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусом в Индии составил 349 691 случай, более 2,7 тысячи человек скончались, что по данным Минздрава страны – максимальные показатели с начала пандемии.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,68 миллиона человек.