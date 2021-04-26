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Мировой антирекорд смертности: в Индии не справляются с возросшей нагрузкой от COVID

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  • Индия четвертый день бьет рекорд по числу заболевших коронавирусом
  • Каждый день умирает несколько тысяч человек
  • В Дели и других городах умерших столько, что их тела приходится сжигать и днем, и ночью прямо на улицах
  • Во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов
  • Общее число зараженных коронавирусом составило почти 20 миллионов человек, по этому показателю Индия занимает второе место после США
  • Вспышку мог спровоцировать новый, индийский штамм коронавируса
  • Этот штамм также выявили в Швейцарии и Чехии
  • Помимо этого, в большинстве регионов Индии не действует запрет на проведение массовых мероприятий
  • В частности, в стране продолжается фестиваль Кумбха Мела, в ходе которого паломники проводят массовое омовение в реке Ганг
  • Не исключено, что именно этот факт поспособствовал столь скорому распространению вируса
  • Родственники у погребального костра с телом человека, умершего от коронавируса в Нью-Дели
  • По оценке организаторов, этот фестиваль в апреле могут посетить еще 150 млн человек
© REUTERS / Adnan Abidi
Индия четвертый день бьет рекорд по числу заболевших коронавирусом
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210426/251565142.html

Пожар в отделении интенсивной терапии городка Вирар в самом заражённом штате Индии Махараштра стал символом эпидемического взрыва. Смотрите в фотоленте Sputnik, как страна переживает очередную волну коронавируса

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусом в Индии составил 349 691 случай, более 2,7 тысячи человек скончались, что по данным Минздрава страны – максимальные показатели с начала пандемии.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,68 миллиона человек.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Эпидемия, Индия

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