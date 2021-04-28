Великолепие и шик: наряды с 93-ей церемонии вручения " Оскар" - фото

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В Лос-Анджелесе прошла долгожданная церемония вручения кинопремии "Оскар". Номинанты и гости показали свои роскошные наряды, позируя перед фотографами на красной ковровой дорожке. Смотрите в фотоленте Sputnik самые запоминающиеся образы
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии "Оскар", на которую традиционно съехались главные звезды киноиндустрии. Это событие неизменно привлекает внимание миллионов людей во всем мире.
Одна из самых обсуждаемых тем - наряды звезд, которые дефилируют перед началом церемонии по красной дорожке. Это своеобразный подиум, на котором звезды демонстрируют не только свои наряды, но и украшения, прически.