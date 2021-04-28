19:24 28 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1727
  • 100 RUB4.6121
  • USD3.4548
Поиск
Фото

Великолепие и шик: наряды с 93-ей церемонии вручения " Оскар" - фото

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Андра Дей появилась на красной дорожке 93-й церемонии Оскар в золотом платье от Vera Wang, которое отличается вырезанным силуэтом, драпированными деталями, разрезом на бедрах и тонкой кольчужной тканью, которую легко принять за сетку
  • Сценаристка Эрика Ривинойя выбрала платье изумительно малинового цвета, а вот насколько оно было удобным, остается только предполагать
  • Актриса Мария Бакалова для светского выхода выбрала белое платье принцессы от Louis Vuitton, расшитое бисером. Говорят, что на этот наряд ушло около ста метров тюля
  • Актриса Ариана Дебосе предстала перед фотографами в асимметричном платье от Atelier Versace Couture с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги. Наряд имел вырезы на животе
  • Исполнительница роли женщины-кошки Холли Берри приятно удивила стилиста выбранным платьем, но зрителей смутила странная прическа знаменитости
  • На красной дорожке мероприятия H.E.R. продемонстрировала один из самых ярких образов. Для появления на публике Габи выбрала наряд истинно королевского оттенка - синего. Фотографам она позировала в полупрозрачном комбинезоне с капюшоном от бренда Dundas с длинной накидкой-шлейфом
  • Марго Робби тоже среди почетных гостей премии Оскар-2021. Актриса приехала на церемонию вручения наград, чтобы поддержать своих друзей и коллег и поздравить лауреатов этого года. Элегантный пучок и челка невероятно подошли к образу актрисы
  • Звезда Эйфории Зендая тоже приехала на кинопремию в желтом наряде от Valentino, с которым она связана не только любовными, но и коммерческими узами
  • София Нахли Эллисон на красной дорожке 93-ей церемонии вручения Оскар в Лос-Анджелесе
  • Кэри Маллиган на красной дорожке 93-ей церемонии вручения Оскар в Лос-Анджелесе
  • Аманда Сейфрид, любимая многими по фильм Письма Джульетты, была номинирована на премию как лучшая актриса второго плана. Статуэтку она не получила, но запомнилась сногсшибательным нарядом
  • Актриса Ванесса Кирби для церемонии выбрала романтическое бледно-розовое платье от бренда Gucci без бретелей, со шлейфом и обнаженной спиной. Наряд имел пикантный вырез в зоне декольте и небольшой вырез на животе
  • Фотомодель Винни Харлоу для вечеринки выбрала синее платье ливанского модельера Georges Hobeika. Наряд украшал вырез в форме сердца
  • Звезда Черной пантеры и Мстителей, Анджела Бассетт также появилась на красной дорожке в платье в тон. Ее выбор пал на Alberta Ferretti с разрезом, драпированными рукавами и шлейфом из органзы
© AP Photo / Chris Pizzello
Андра Дей появилась на красной дорожке 93-й церемонии "Оскар" в золотом платье от Vera Wang, которое отличается вырезанным силуэтом, драпированными деталями, разрезом на бедрах и тонкой кольчужной тканью, которую легко принять за сетку
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1c/251589945.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210428/251590062/Velikolepie-i-shik-naryady-s-93-ey-tseremonii-vrucheniya--Oskar---foto.html

В Лос-Анджелесе прошла долгожданная церемония вручения кинопремии "Оскар". Номинанты и гости показали свои роскошные наряды, позируя перед фотографами на красной ковровой дорожке. Смотрите в фотоленте Sputnik самые запоминающиеся образы

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии "Оскар", на которую традиционно съехались главные звезды киноиндустрии. Это событие неизменно привлекает внимание миллионов людей во всем мире.

Одна из самых обсуждаемых тем - наряды звезд, которые дефилируют перед началом церемонии по красной дорожке. Это своеобразный подиум, на котором звезды демонстрируют не только свои наряды, но и украшения, прически.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Кинопремия "Оскар", Оскар

Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотомодель Винни Харлоу после 93-ей церемонии вручения Оскар в Беверли-Хиллз
Великолепие и шик: наряды с 93-ей церемонии вручения " Оскар" - фото
Протесты в Грузии: “Защитники Риони” митинговали против Намахвани ГЭС у суда - видео
Протесты в Грузии: “Защитники Риони” митинговали против Намахвани ГЭС у суда - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться