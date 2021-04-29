Страстная неделя: как верующие Грузии посещают храмы в масках - фото

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Православные верующие в Грузии посещают храмы при соблюдении всех мер безопасности из-за пандемии коронавируса. Как в Грузии проходит предпасхальная неделя - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Для православных верующих Грузии сейчас проходит Страстная неделя - она следующая после Вербной. Это седьмая последняя неделя Великого поста, продолжительностью шесть дней.
Страстная неделя начинается в понедельник и завершается в субботу, предшествующую пасхальному воскресенью. Согласно религиозным канонам все дни недели богослужения погружают верующих в события последних дней жизни Иисуса Христа.