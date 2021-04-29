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Страстная неделя: как верующие Грузии посещают храмы в масках - фото

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  • Посещение храмов и церквей в масках - уже привычная картина
  • Второй год пандемии коронавируса - и второй раз Пасха будет отмечаться в условиях действующих в стране ограничений
  • Но год назад ношение масок было обязательно только внутри храмов
  • Теперь же люди носят маски и на улице, и в помещениях. Это обязательное правило, иначе - штраф
  • Но если в прошлом году, в первые месяцы пандемии, количество верующих, посещающих храмы, сократилось....
  • то теперь церкви заполнены людьми, и как видно на фото, ни о какой дистанции речь не идет
  • Вербное воскресенье в этом году в Грузии мало чем отличалось от того, как его праздновали раньше
  • Храмы были заполнены верующими
  • Проводились все обязательные православные ритуалы и богослужения
  • Наверное, только обязательные маски сразу служили напоминанием о том, что коронавирус еще не отступил
  • Хотя власти призвали людей не собираться в большие группы и воздержаться в праздничные дни от участия в массовых мероприятиях. В стране даже специально объявлено две недели выходных
  • Но посещать церкви никто не запрещает. Ограничение на посещение будет касаться только кладбищ, которые, как и в прошлом году, будут закрыты в пасхальные дни
© Sputnik / STRINGER
Посещение храмов и церквей в масках - уже привычная картина
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1b/251575087.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210429/251606648/Strastnaya-nedelya-kak-veruyuschie-Gruzii-poseschayut-khramy-v-maskakh---foto.html

Православные верующие в Грузии посещают храмы при соблюдении всех мер безопасности из-за пандемии коронавируса. Как в Грузии проходит предпасхальная неделя - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Для православных верующих Грузии сейчас проходит Страстная неделя - она следующая после Вербной. Это седьмая последняя неделя Великого поста, продолжительностью шесть дней.

Страстная неделя начинается в понедельник и завершается в субботу, предшествующую пасхальному воскресенью. Согласно религиозным канонам все дни недели богослужения погружают верующих в события последних дней жизни Иисуса Христа.

Теги:
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