Страстная неделя: как верующие Грузии посещают храмы в масках - фото

Православные верующие в Грузии посещают храмы при соблюдении всех мер безопасности из-за пандемии коронавируса. Как в Грузии проходит предпасхальная неделя - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Для православных верующих Грузии сейчас проходит Страстная неделя - она следующая после Вербной. Это седьмая последняя неделя Великого поста, продолжительностью шесть дней.

Страстная неделя начинается в понедельник и завершается в субботу, предшествующую пасхальному воскресенью. Согласно религиозным канонам все дни недели богослужения погружают верующих в события последних дней жизни Иисуса Христа.