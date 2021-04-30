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Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (233)
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  • Культовая роль Кахи Давидовича - Абдулла из кинофильма Белое солнце пустыни. С этим героем Кавсадзе ассоциировали во всем Советском Союзе
  • Для роли Дон Кихота в фильме Резо Чхеидзе Житие Дон Кихота и Санчо (1988), снятом по мотивам романа Мигеля де Сервантеса Дон Кихот, Кавсадзе сильно похудел. Картина является совместным производством киностудии Грузия-фильм и Мигель Санчес Инфанта (Испания). Это также одна из самых лучших ролей грузинского актера
  • В психологической драме Покаяние режиссера Тенгиза Абуладзе (киностудия Грузия-фильм) Кавсадзе сыграл друга художника Сандро Баратели - Михаила Коришели
  • Телесериал Житие Дон Кихота и Санчо Пансы с Кахи Кавсадзе в главной роли в определенном смысле подвел черту под целой кинематографической эпохой. В этой картине Кавсадзе озвучивал Александр Лазарев. На снимке Реваз Чхеидхе (слева) и Кахи Кавсадзе (справа) во время съемок
  • Кахи Кавсадзе в роли учителя танцев в картине Мелодии Верийского квартала (1973). С ним в этой киноленте сыграли таланливейшие актрисы - Софико Чиаурели (слева) и Алиса Фрейндлих (справа)
  • Кавсадзе одинаково блестяще удавались как драматические, так и комедийные роли - на киноэкране и театральной сцене. А еще он удивительно красиво пел
  • Семья была для Кахи Кавсадзе самым дорогим в жизни. В 1992 году у артиста умерла любимая супруга, тоже актриса Белла Мирианашвили. Кавсадзе оставался верен ей до дня смерти
  • Кавсадзе был преданным человеком не только в жизни, но и в кино, и на сцене. Он всегда играл, как жил - правдиво и честно, так, что ему верил каждый зритель
  • Актер очень ценил в жизни юмор. В одном из интервью он сказал: Знаете, что в этой жизни самое главное? Когда один человек пошутил, а другой его шутку понял. Это фантастика! И, на самом деле, все начинается именно с этого – и дружба, и любовь, и семья.
  • Фильм Белое солнце пустыни принес Кавсадзе всесоюзную славу. Но артист свои фильмы смотреть не любил. Себя в роли Абдуллы актер увидел лишь спустя тридцать лет после выхода фильма на экраны. И то лишь из любопытства: не мог понять, почему именно этот персонаж получил такую огромную популярность, а его реплики разошлись на цитаты
  • Кавсадзе отличался высокой работоспособностью - буквально не мог без работы ни жить, ни дышать. На снимке Реваз Чхеидзе (слева) и Кахи Кавсадзе (справа) во время съемок фильма Дон Кихот
  • Хочется верить в то, что там, на небесах артиста встретят его любимые Театр и супруга Белла. А на земле он навечно останется в сердцах зрителей и друзей. Вечная память, Мастер!
© photo: Sputnik
Культовая роль Кахи Давидовича - Абдулла из кинофильма "Белое солнце пустыни". С этим героем Кавсадзе ассоциировали во всем Советском Союзе
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1e/251612346.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210430/251612847/luchshie-roli-kakhi-kavsadze-v-kino-pamyati-velikogo-aktera-foto.html

Легендарный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры из архива, которые запечатлели актера во время исполнения им лучших ролей

В конце ноября 2020 года актеру диагностировали коронавирус. После выздоровления его выписали из клиники, но позже, в связи с ухудшением здоровья, Кахи Кавсадзе вновь госпитализировали. Однако врачи оказались бессильны. Последствия коронавируса оказались слишком тяжелыми и артиста спасти не получилось. Кавсадзе шел 86-й год.

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На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмах.

Похоронят актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили, в субботу, 1 мая.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (233)
Теги:
Кахи Кавсадзе, новости в фотографиях, фотография, фото

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