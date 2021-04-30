Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото

Легендарный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры из архива, которые запечатлели актера во время исполнения им лучших ролей

В конце ноября 2020 года актеру диагностировали коронавирус. После выздоровления его выписали из клиники, но позже, в связи с ухудшением здоровья, Кахи Кавсадзе вновь госпитализировали. Однако врачи оказались бессильны. Последствия коронавируса оказались слишком тяжелыми и артиста спасти не получилось. Кавсадзе шел 86-й год.

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На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмах.

Похоронят актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили, в субботу, 1 мая.