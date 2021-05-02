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Благодатный огонь: как свершается чудо в Иерусалиме - фото

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  • Схождение Благодатного огня – чудо, которое ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи
  • Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх
  • После того, как огонь появился в эту субботу, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня
  • Из-за пандемии коронавируса в этом году чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме смогли лицезреть лишь прошедшие вакцинацию паломники
  • Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня
  • Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих
  • Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют чудом схождения Благодатного огня
  • Святыню из храма получили в эту субботу представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем: Кипр, Болгария, Беларусь, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан
  • Несмотря на действующие ограничения из-за пандемии коронавируса, в главной христианской церкви в Иерусалиме перед схождением Благодатного огня собралось более 2,5 тысяч верующих
  • После того, как Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, его доставили в Патриархию Грузии, а оттуда повезли в храмы по всей стране
  • В отличие от прошлого года, когда начало пандемии коронавируса было в разгаре, сейчас в церковь Воскресения Христова (храм Гроба Господня) верующих впустили
  • Правда, непосредственно в храме святыню смогли получить лишь местные жители. Израиль начнет принимать иностранных граждан, причем только вакцинированных, лишь с середины мая
© REUTERS / AMMAR AWAD
Схождение Благодатного огня – чудо, которое ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/01/251625648.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210502/251626313/Blagodatnyy-ogon-kak-svershaetsya-chudo-v-Ierusalime---foto.html

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Как свершалось таинство - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Схождение Благодатного огня – чудо, которое ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи. После того, как огонь появился в эту субботу, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

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Святыню получили представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем: Кипр, Болгария, Беларусь, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан.

В Грузии отмечают Пасху: праздничная служба в храме Самеба - видео
© Sputnik / STRINGER
В Грузии отмечают Пасху: праздничная служба в храме Самеба - видео

Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня. Из-за пандемии коронавируса в этом году чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме смогли лицезреть лишь прошедшие вакцинацию паломники. 

После того, как Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, его доставили в Патриархию Грузии, а оттуда повезли в храмы по всей стране.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

Теги:
Иерусалим, Иерусалим, Грузинская православная церковь, Пасха, Пасха, Благодатный огонь, новости в фотографиях, фотография, фото

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