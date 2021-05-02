Благодатный огонь: как свершается чудо в Иерусалиме - фото

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Как свершалось таинство - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Схождение Благодатного огня – чудо, которое ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи. После того, как огонь появился в эту субботу, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Святыню получили представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем: Кипр, Болгария, Беларусь, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан.

© Sputnik / STRINGER В Грузии отмечают Пасху: праздничная служба в храме Самеба - видео

Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня. Из-за пандемии коронавируса в этом году чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме смогли лицезреть лишь прошедшие вакцинацию паломники.

После того, как Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, его доставили в Патриархию Грузии, а оттуда повезли в храмы по всей стране.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".